Trump choisit la Bourse

Mais qu'est-ce qui fait courir Trump?

Si vous vous posiez la question, ce premier semestre 2019 qui s'achève et l'attitude de Trump au G20 nous apportent la réponse : la Bourse.

Son tweet de cette nuit est d'ailleurs sans équivoque: "Stocks cap best first half since 1997. Our country is doing great."

LA BOURSE, SEULEMENT LA BOURSE, RIEN QUE LA BOURSE

C'est l'obsession de Trump.

La performance du S&P et du Dow Jones est pour lui le signe de la vitalité de l'économie américaine, le signe de l'enrichissement des ménages américains, le facteur d'enrichissement spectaculaire des Américains les plus riches et donc un facteur essentiel et positif pour sa réélection.

J'avais écrit ici il y a quelques semaines que Trump allait devoir choisir entre une stratégie à moyen et long terme d'affrontement avec la Chine et d'autres pays comme l'Iran et la Bourse.

Il a choisi la Bourse.

ET POUR SOUTENIR LA BOURSE

il faut plusieurs facteurs:

- des taux d'intérêt en baisse: c'est l'objet de la pression permanente qu'il met sur la Banque centrale américaine, avec succès, puisque la FED a arrêté de monter ses taux et va les baisser

- des entreprises libres et en bonne santé, donc profitables: c'est le but de sa réforme fiscale et de la déréglementation

- des investisseurs confiants: confiants qu'il peut engager des bras de fer dans l'intérêt des États-Unis et de ses entreprises mais sans aller jusqu'à l'affrontement; c'est ce qu'il a fait au G20.

LE RECUL AU G20

Il a tout fait pour que le G20 rassure la Bourse et les investisseurs:

- il accepte de reprendre les négociations avec la Chine et de ne pas remonter les droits de douane et il donne de l'air à Huawei

- il temporise avec l'Iran en...

