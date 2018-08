Un dollar chéri

...mais trop fort au goût de Donald Trump. A de multiples reprises, le président américain ne s'est pas privé d'accuser ses partenaires commerciaux de manipuler leur monnaie et leurs taux d'intérêt à la baisse.

UNE INTERVENTION A VENIR ?

Donald Trump aime un dollar fort, symbole de la vigueur de l'économie américaine. « Notre économie fait mieux que jamais, et l'argent se déverse sur notre dollar chéri comme rarement avant » a-t-il tweeté hier. Mais pas trop, puisqu'un billet vert bien vert renchérit aussi les exportations. Le dollar a progressé de plus de 7% depuis ses plus bas annuels. Une poursuite du raffermissement du dollar contre les autres monnaies pourrait encore plus alimenter un risque d'une guerre des changes ou une action sur le dollar pour tempérer sa hausse. On attend désormais le début des hostilités en 280 caractères.

BROUILLES ENTRE « AMIS »

La détente des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Turquie n'est pas à l'ordre du jour. C'est plutôt l'inverse... Washington promet une nouvelle salve de sanctions, si les autorités turques ne prévoyaient pas de libérer le pasteur américain Andrew Brunson. Le rebond précaire de la livre turque risque bien d'être mis à mal.

VOTRE ARGENT DU JOUR

