Un inconnu à la tête de l'Italie

Giuseppe Conte. Juriste. Totalement inconnu du monde politique et du grand public. C'est la proposition de la coalition Ligue-Mouvement 5 étoiles au poste de Président du Conseil. Cela n'a pas rassuré les marchés qui étaient déjà inquiets après avoir pris connaissance du programme de la coalition.

UN PROGRAMME DE PROMESSES ÉLECTORALES

Le "contrat pour le gouvernement du changement" a de quoi effrayer les marchés. C'est la combinaison des promesses électorales des deux partis de cette nouvelle coalition. Des promesses souvent irréalistes et sans financement. Certes la sortie de l'euro a été retirée de la version finale du programme mais il reste la suppression de la réforme des retraites, la baisse massive des impôts ou encore le revenu citoyen. Des mesures dont le coût estimé est supérieur à 150 milliards d'euros pour un pays déjà surendetté.

LES MARCHÉS ITALIENS SOUS PRESSION

Les taux italiens ont bondi. Le taux de référence, l'emprunt d'état à 10 ans, a dépassé les 2.4%. Dans l'absolu, ça reste pour l'Italie un taux historiquement bas, mais c'est une hausse significative en quelques semaines, une hausse qui pèse lourd compte tenu du poids de la dette italienne.

LA MONNAIE DU JOUR

Le dollar. Le dollar a atteint son plus haut niveau hier depuis 5 mois. Une hausse qui est venue saluer l'accord que semblent avoir trouvé la Chine et les États-Unis sur leurs échanges commerciaux. Une hausse qui vient peut être aussi saluer la méthode de négociation de Donald Trump qui semble porter ses fruits, une méthode qui met les États-Unis de plus en plus en position de force, en apparence en tous cas. La hausse des taux américains qui continue sur les marchés est également un bon facteur de soutien pour la monnaie américaine. Et en plus les monnaies qui font face au dollar sont sous pression...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct