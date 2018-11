Ce n'est pas, encore, un vrai krach, brutal, avec une baisse de 10% dans une journée mais c'est un krach rampant. Les unes après les autres, les bulles qui se sont formées sur les marchés depuis des années du fait des taux d'intérêt à zéro et de l'excès de liquidités, explosent.

TERRITOIRE BAISSIER

La plupart des marchés sont entrés en territoire baissier, en "bear territory": cela signifie qu'ils perdent plus de 20% depuis leur niveau le plus haut. Des marchés émergents au bitcoin en passant par Apple. Toutes ces bulles éclatent. Les unes après les autres. 2018 marque la fin d'un cycle de près de 10 ans de hausse.

POURQUOI MAINTENANT?

Le timing des corrections et des krachs est toujours compliqué, voire impossible à déterminer. Cela fait des mois, voire des années, que certains marchés étaient largement surévalués mais pourquoi la baisse maintenant ? Plusieurs facteurs: la tension entre la Chine et les États-Unis, les perspectives de ralentissement de la croissance mondiale, mais surtout la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Quand les taux d'intérêt étaient à 0, il n'y avait pas d'alternative aux actions. Mais quand les taux sont au-dessus de 3%, certains investisseurs considèrent que c'est une alternative envisageable.

BYE BYE BITCOIN

Nous n'avons jamais été fans des monnaies virtuelles même si nous sommes persuadés que la blockhain, elle, marque une véritable rupture. Rappelez-vous le buzz dans les médias quand le bitcoin frôlait les 20 000$ en début d'année et qu'on voyait des épargnants retirer leur argent des livrets A pour miser sur le bitcoin. Les pauvres.

Le bitcoin a chuté hier en dessous de 5000$, soit une baisse de 75%. Et son challenger, l'ethereum, a lui perdu plus de 90%. On entend moins les défenseurs des crypto-monnaies...

LA TECH...

