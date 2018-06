Un remake de la bulle Internet ?

Je vais vous faire une confidence : je crains qu'une bulle soit en train de se former dans le monde des start-ups. Je sais qu'on passe pour un vieux c... si on appelle à la raison ou à la prudence mais je prends le risque...

TOUS START-UPPERS ?

Soyons clairs pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je suis enthousiasmé par ce qu'il se passe en France. Il y a encore quelques années, beaucoup de jeunes rêvaient d'être fonctionnaires, aujourd'hui nos jeunes diplômés veulent tous devenir entrepreneurs et de formidables efforts sont faits pour transformer la France en start-up nation.

Ce foisonnement est une excellente nouvelle pour la jeunesse et une excellente nouvelle pour le pays. Mais je me demande si tout cela n'est pas en train de déraper un peu. J'ai l'impression de revivre exactement ce que j'avais vécu à la fin des années 90 avec la bulle Internet.

QUELLES SONT LES SIMILITUDES AVEC LA BULLE INTERNET ?

Tout d'abord beaucoup de jeunes diplômés veulent créer leurs start-ups. C'est bien mais on ne leur dit peut-être pas assez que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde sait chanter sous sa douche mais tout le monde ne devient pas pour cela un chanteur à succès. Ce rêve de devenir le nouveau Mark Zuckerberg est souvent le refus d'entrer dans le rang et de travailler dans des grands groupes et même des groupes intermédiaires. Il y aura de la casse mais je ne suis pas sûr qu'ils le réalisent.

D'autre part, et c'est peut-être ça le plus frappant, je vois passer de plus en plus de levées de fonds de start-ups basées sur une idée seulement, une simple idée, avec trois ou quatre slides, et des prétentions de valorisation de plusieurs millions d'euros,...

