Une équation budgétaire complexe à résoudre

La rentrée fiscale promet d'être mouvementée pour l'exécutif. Emmanuel Macron réunit mercredi un conseil des ministres de rentrée pour lancer l'année II de son programme de réformes. Il réunira ses principaux lieutenants pour décider des derniers arbitrages pour le budget 2019. Tout en tentant de répondre à la question suivante : comment faire pour tenir ses engagements auprès de Bruxelles, tout en respectant la promesse de ne pas augmenter la pression fiscale malgré une croissance atone ?

UNE MARGE DE MANOEUVRE FAIBLE

Le gouvernement est contraint d'apporter des éléments de réponse sur sa feuille de route alors qu'il était resté plutôt discret jusqu'ici. Pour cette année II de réformes, il n'entend pas donner des petits coups de ciseaux dans le gros buisson des dépenses mais souhaite tenir un cap dans le pilotage des dépenses de l'État. Mais Emmanuel Macron est confronté à une situation plus complexe qu'à sa prise de mandat. La croissance n'est pas aussi vigoureuse que les 2% attendus par le gouvernement. La consommation subit de plein fouet l'augmentation des cours du pétrole mais aussi une hausse de la CSG depuis le début de l'année. Avant la pause estivale, Gérald Darmanin avait indiqué que la croissance « ne sera pas inférieure à 1,8 % » en 2018. Or pour atteindre cet objectif, il faudrait que le PIB accélère au moins à 0,7% au second semestre. Alors que le consensus des économistes se situe désormais entre 1,7% et 1,8% de croissance sur l'année.

AU PIED DU MUR

Pour maintenir son objectif de 2,3 % de déficit en 2018 et 2019, comme il s'y est engagé auprès de Bruxelles, l'exécutif va donc devoir faire un effort supplémentaire. Moins de croissance, donc moins de recettes fiscales à venir... Alors trois options s'offrent au gouvernement : tailler...

