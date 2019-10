Affaire Karachi : 25 ans après les faits, s'ouvre le procès du financement de la campagne de Balladur (sans Balladur)

Le 25 août 1994, Édouard Balladur, Premier ministre de cohabitation de François Mitterrand et son ministre de la Défense François Léotard (à g.), assistent à la cérémonie du 50e anniversaire de la libération de Paris avec Jacques Chirac, alors maire de Paris qui entrera bientôt frontalement dans la compétition pour la campagne présidentielle de 1995. (Crédits : Reuters)

C'est un procès qui se tient près de 25 ans après les faits, du 7 au 31 octobre au tribunal correctionnel de Paris. Comparaîtront MM. Takieddine, Bazire, Gaubert, Donnedieu de Vabres, El Assir et Castellan. Deux des principaux intéressés seront absents. En effet, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ex-ministre François Léotard sont renvoyés devant la Cour de justice de la République (CJR) seule habilitée à juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En l'occurrence ici, il est question de financement présumé occulte pendant la campagne présidentielle de 1995 laquelle opposa Balladur et Chirac dans une lutte fratricide.