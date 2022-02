Cent personnalités veulent donner leur "Chance" à tous

Si vous êtes allés récemment sur LinkedIn, vous n'avez pas pu louper ces photos de membres sur fond rose avec ce texte : « je m'engage à mobiliser mon carnet d'adresses à celui ou celle à qui ouvrir une porte pourrait tout changer », suivi du hashtag #provoquonslachance.

Ces abonnés au réseau professionnel font partie de la centaine de dirigeants, consultants et cadres qui ont accepté de partager leurs contacts. On trouve des personnalités et patrons comme Roxanne Varza (directrice de Station F), Franck Gervais (directeur général Groupe Pierre et Vacances - Center Parcs), Nicolas Froissard (porte-parole et co-dirigeant du Groupe SOS), Jean-Bernard Lévy (PDG d'EDF), mais également des ministres : Élisabeth Moreno (Ministre déléguée, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et d'Égalité des chances), Cédric O (Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique), Sarah El Haïry (Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement), Olivia Grégoire (Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable) et des ex ministres : Najat Vallaud-Belkacem (directrice France de l'ONG One), Myriam El Khomri (directrice du Conseil SIACI Saint-Honoré). Des femmes et des hommes de pouvoir qui expriment ainsi leur engagement concret pour « favoriser l'égalité des chances et la mobilité sociale en France et dénoncent le déterminisme du carnet d'adresses » selon la startup.

La tech se mobilise

En effet, engagement et bonne volonté ne suffisent pas toujours pour décrocher le job de ses rêves ni même, plus modestement, un poste en rapport avec ses compétences. « Pour des personnes avec un profil non linéaire "n'entrant pas dans les cases", avoir les compétences et un projet construit ne suffit pas. L'envie et le courage non plus » rappelle Ludovic de Gromard, CEO et cofondateur de Chance. Le monde de la tech participe à cette initiative par l'intermédiaire de Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech :

« j'ai eu la chance de rencontrer Anna, aujourd'hui infirmière qui veut devenir data analyst. J'ai prévu de la mettre en relation avec quelques contacts pour lui permettre de se lancer suite à sa formation. J'espère que son exemple pourra inspirer de nombreuses jeunes femmes et hommes à se lancer dans les métiers de la tech à leur tour ! ».

La start-up réalise en ce moment une levée de fonds de 12 millions d'euros auprès des fonds Citizen Capital et EduCapital et un groupe de 50 entrepreneurs pour améliorer la plateforme Chance.co. Cette initiative devrait plaire au Prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank et père du microcrédit, qui est aussi Président d'honneur de Chance, pour qui « ce n'est pas qu'une entreprise, c'est une vision pour changer la vie des gens ».