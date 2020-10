Cinéma et théâtres : Castex et Le Maire disent "non" à Bachelot pour les exemptions au couvre-feu

Jean Castex et Bruno Le Maire ont déclaré vendredi être opposés à une exemption du couvre-feu pour les spectacles, contrairement à ce qu'a suggéré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Le gouvernement a décidé d'instaurer un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 dans huit métropoles et dans la région parisienne, à partir de samedi et pendant au moins quatre semaines, afin de contrer la "deuxième vague" épidémique liée au nouveau coronavirus.

"Tout le monde doit être chez soi à 21 heures, sauf des exceptions très précises que j'ai énumérées hier", a déclaré le Premier ministre à BFM TV lors d'un déplacement à Lille (Nord).

"Ce qui fait la force d'une règle, c'est sa clarté" dixit Le Maire

"Je suis sûr que tout le monde va s'adapter, y compris le monde de la culture", secteur pour lequel le gouvernement déploiera "tous les moyens (...) pour amortir le choc", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Economie avait défendu plus tôt dans la matinée la même position.

"Ce qui fait la force d'une règle, c'est sa clarté et sa simplicité. Si vous commencez à multiplier les exemptions (...) on ne va pas s'en sortir", a estimé Bruno Le Maire sur BFM TV.

"Il faut en politique avoir une seule priorité. Je suis contre toute exemption sauf pour les personnels de santé, pour les urgences, (...) pour des circonstances exceptionnelles", a-t-il précisé.

Dans une interview au Parisien, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait relayé pour sa part une demande des professionnels, qui souhaitent que les spectateurs munis d'un billet de théâtre ou de cinéma puissent bénéficier le soir d'une dérogation.

"Ce qu'ils voudraient, c'est plutôt de considérer que 21 heures, ce n'est pas l'heure à laquelle on doit être chez soi mais, pour ceux qui ont un ticket pour une pièce ou un film, l'heure du départ de la salle. Cela me paraît plaidable", a déclaré la ministre de la Culture.