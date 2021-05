L'indice « Blablacar » de la reprise

Le ministre de l'Economie et des Finances de François Mitterrand, dont ce lundi sera le quarantenaire de l'élection, avait un truc pour « sentir » les soubresauts de la croissance : il comptait le nombre de camions sur les routes. En 2021, « l'indice Bérégovoy » 2.0 se lit dans l'immense désir de mobilité de Français trop longtemps corsetés. Depuis la fin de la « limite » des 10 kilomètres, le 3 mai, les réservations explosent. L'indice « Blablacar » ou l'indice « Cars Macron » pourrait montrer le chemin de la reprise du tourisme.

Faut-il encore croire aux prévisions de croissance de Bercy : 6%, puis 5% pour 2021 ? s'interroge Grégoire Normand.

Bruno Le Maire bataille pour ne pas céder sans combattre aux plus dépensiers une deuxième couche de 100 milliards d'euros alors que le chef de l'Etat cherche des arguments pour lancer un tour de France de la relance en région.

Un pari à haut risque même si une relance ciblée reste en débat dans les secteurs qui ont le plus souffert. Car les stigmates de la crise sont bien là : la plongée de notre journaliste occitan Pierrick Merlet en Aveyron, terre meurtrie par la transformation de l'automobile, montre que la réindustrialisation reste un vœu pieux.

A l'évidence, la reprise à venir sera portée par l'innovation. La transformation de certaines filières par la transition écologique est brutale. Dans l'automobile, l'accélération de la révolution électrique change la donne, raconte notre spécialiste du secteur, Nabil Bourassi. Dans un secteur bousculé aussi par la pénurie de composants, Robert Jules explore l'impact de la reprise sur le marché du cuivre, une matière première essentielle à la transition écologique. Le prix de la tonne de métal rouge a battu un nouveau record historique dépassant les 10.260 dollars ce vendredi, un nouveau plus haut de 11 ans.

Pour s'en sortir, la France doit parier sur les filières d'avenir.

La santé bien sûr. Alors que le pays de Pasteur n'a pas trouvé de vaccin contre le Covid, seul membre du conseil de sécurité de l'ONU dans ce cas, sommes-nous encore un pays qui compte dans la recherche médicale ?, avons-nous débattu lors d'un Forum Santé Innovation à Lyon. Mais il y a de l'espoir quand on voit des pépites technologiques s'allier avec l'Institut Pasteur pour trouver de nouveaux médicaments, à l'image de la Biotech SpikImm qui veut proposer un anticorps MADE IN FRANCE contre le coronavirus, repérée par Florence Pinaud.

Autre pépite nationale méconnue, interrogée par Sylvain Rolland, une petite boîte méconnue au nom mystérieux, Alice & Bob, propose dans l'informatique quantique une technologie prometteuse, que veut copier le géant Amazon tant elle est en avance sur son temps. Ce petit poucet français sera-t-il croqué par le géant américain de la tech dont les ambitions et les moyens sont gigantesques ?

La victoire du digital accentue la tentation monopolistique d'un secteur de la tech où les situations de rente menacent la reprise. Justement, notre correspondant en Californie, Guillaume Renouard, a enquêté sur les ambitions des Gafam dans la médecine du futur. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft partent à l'assaut du marché américain et bientôt du monde. Doctolib, notre licorne, doit se préparer à l'offensive...

Pour finir, en ce joli mois de mai (et juin), les Français vont aussi compter les « poings » du match qui se joue entre la droite et LREM, à l'image du premier test dans la région Sud où les ténors Muselier et Estrosi ont fait exploser en vol ce qui reste de LR. Un scénario à la Baron noir du Sud que raconte notre correspondante Laurence Bottero.

Dans cette ambiance de pré-campagne présidentielle règne un drôle de climat, entre tribune insurrectionnelle de cadres de l'armée et rumeurs de remaniement du gouvernement après les régionales, raconte notre chroniqueur politique Marc Endeweld. En attendant le 14 juillet !