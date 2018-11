Manipulation génétique : Pékin exige la suspension des activités du "père des bébés OGM"

Le chercheur chinois He Jiankui a annoncé dans une vidéo diffusée en début de semaine sur YouTube la naissance "il y a quelques semaines" de deux jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. (Crédits : Reuters)

Non, en Chine, on ne peut pas faire n'importe quoi : la Commission nationale de la Santé, qui a rang de ministère, enquête actuellement sur les affirmations du chercheur dont l'expérimentation, si elle a vraiment eu lieu, constituerait "une grave violation des lois, des réglementations et des normes éthiques" en vigueur en Chine. Un groupe de 122 scientifiques chinois ont déploré ces derniers jours dans un communiqué la "folie" dudit chercheur.