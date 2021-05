Israël : comment Netanyahu tente de déjouer le projet de coalition qui doit l'évincer

Benjamin Netanyahu sera fixé sur son sort mercredi. Le Premier ministre israélien sortant pourrait être évincé si ses adversaires parviennent à un accord. Le président avait confié à Yair Lapid (centriste) la responsabilité de former un gouvernement après l'échec de M. Netanyahu à former une nouvelle coalition suite aux élections du 23 mars dernier.

Yair Lapid travaille sur un projet de large coalition qui irait de la gauche à l'extrême droite. Naftali Bennett, chef de file du parti de la droite nationaliste Yamina, s'est dit favorable à une telle coalition. Il a toutefois prévenu qu'il devait encore convaincre sa base, notamment les députés élus à la Knesset.

La formation centriste Yesh Atid ("Il y a un futur") de Yair Lapid, est arrivée deuxième au dernier scrutin législatif avec 17 députés... Loin des 61 requis pour disposer d'une majorité à la Knesset (le parlement israélien qui compte 120 membres).

"Nous avons besoin d'un gouvernement qui reflétera le fait que nous ne nous haïssons pas les uns les autres ; un gouvernement dans lequel la gauche, la droite et le centre travailleront ensemble pour faire face aux défis économiques et sécuritaires ; un gouvernement qui prouvera que nos différences sont une source de force et non de faiblesse", avait déclaré Yair Lapid après s'être vu confié la mission de former un gouvernement le 5 mai dernier.