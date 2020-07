Le déficit commercial des États-Unis se creuse de près de 10% au mois de mai

Du côté des importations, le secteur automobile affiche une chute de 4,4 milliards de dollars. (Crédits : Fabian Bimmer)

Le solde des échanges des biens et services s'est établi à -54,6 milliards de dollars contre -49,8 milliards de dollars un mois plus tôt. C'est un peu plus que le déficit de 53 milliards de dollars attendu par les analystes. Les exportations ont reculé de 4,4% à 144,5 milliards de dollars et les importations n'ont que légèrement reculé (-0,9%) à 199,1 milliards.