Diplomatie : Trump remplace Tillerson par le chef de la CIA

Donald Trump a annoncé mardi la nomination du directeur de la CIA Mike Pompeo comme secrétaire d'Etat en remplacement de Rex Tillerson. Gina Haspel, directrice adjointe de la CIA, est nommée à la tête de l'Agence centrale de renseignement.

Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'Etat par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.

Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, a expliqué un haut responsable américain.

L'hypothèse d'une mise à l'écart de Tillerson et de son remplacement par Pompeo avait déjà été évoquée par le New York Times en novembre. Elle avait à l'époque été démentie par la Maison blanche et Trump avait qualifié l'information de "fake news". Les relations entre Trump et son désormais ex-chef de la diplomatie, qui ont maintes fois affiché leurs divergences, notamment sur la Corée du Nord et l'Iran, ou encore sur la Russie, n'ont jamais été au beau fixe.

L'espionne Gina Haspel, première femme à la tête de la CIA

Le président américain a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement. Elle devient ainsi la première femme à en devenir la directrice.

"Mike Pompeo, le directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'Etat. Il fera un travail fantastique! Merci à Rex Tillerson pour ses services! Gina Haspel deviendra la nouvelle directrice de la CIA, la première femme choisie à ce poste. Félicitations à tous!" a tweeté le président américain.

"En tant que directeur de la CIA, Mike a mérité les éloges des membres de nos deux partis en renforçant notre collecte de renseignements, en modernisant nos capacités offensives et défensives et en tissant des liens étroits avec nos alliés de la communauté du renseignement", a-t-il également déclaré dans un communiqué.

Mike Pompeo s'est pour sa part déclaré "profondément reconnaissant".

Pompeo, 54 ans, informe régulièrement Trump sur les questions de sécurité nationale. Il est considéré comme un "fidèle" par le président américain et fait figure de "faucon" sur la Corée du Nord.

Les principaux départs au sein de l'administration Trump

Voici une liste, partielle et chronologique, des principales personnalités principales ayant quitté l'administration américaine, limogées ou parties de leur plein gré.



En 2017



Sally YATES

Alors ministre de la Justice par intérim, elle est limogée le 30 janvier par Trump pour avoir invité le personnel du département de la Justice à ne pas mettre en oeuvre le décret présidentiel sur une limitation de l'immigration.



Michael FLYNN

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Bblanche démissionne le 13 février après la révélation de ses entretiens avec l'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis avant l'entrée en fonctions de Trump. Au cours de ces entretiens, Flynn aurait abordé la question des sanctions américaines contre la Russie et il aurait ensuite dissimulé le contenu de ces conversations au vice-président Mike Pence.



James COMEY

Le directeur du FBI dirigeait une enquête sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie destinée à peser sur le résultat de la présidentielle du 8 novembre.Trump le limoge le 9 mai.



Sean SPICER

Le porte-parole de la Maison-Blanche démissionne le 21 juillet après la nomination d'Anthony Scaramucci au poste de directeur de la communication.



Reince PRIEBUS

L'ancien président du comité national du Parti républicain est limogé le 28 juillet de son poste de secrétaire général de la Maison-Blanche et remplacé par John Kelly. Un proche de Trump confie que le président a perdu confiance en lui en raison de l'échec de plusieurs projets législatifs majeurs au Congrès, pourtant contrôlé par les républicains.



Anthony SCARAMUCCI

Trump limoge le 31 juillet son directeur de la communication 10 jours seulement après sa nomination en raison de propos obscènes à l'égard d'autres responsables de la Maison blanche retranscrits par un journaliste du New Yorker.



Le Conseil des industriels et le Forum de stratégie et de politique



En pleine polémique sur la réponse de Trump aux violences de Charlottesville, en Virginie, où une contre-manifestante a été tuée par un militant suprémaciste en marge d'un rassemblement de l'extrême droite, une vague de démissions touchent ces deux commissions consultatives formées de chefs d'entreprises, choqués par les déclarations du président. Trump préfère couper court à l'expérience et annonce le 16 août la dissolution de ces deux instances.



Steve BANNON

Trump limoge le 18 août son conseiller stratégique, l'un des architectes de sa victoire à l'élection présidentielle et promoteur au sein de la Maison blanche d'une vision protectionniste et nationaliste.



Carl ICAHN

Le milliardaire annonce le 18 août qu'il renonce à ses fonctions de conseiller spécial de Trumpface aux critiques voulant que ses avis en matière de régulation puissent bénéficier à ses propres affaires.



Sebastian GORKA

Cet autre conseiller de Trump était un proche de la ligne nationaliste dure de Steve Bannon. Le 25 août, la Maison blanche annonce qu'il ne travaille plus pour le président.



Tom PRICE

La démission du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, mis en cause dans une affaire de déplacements en avions privés, est annoncée le 29 septembre par la Maison blanche. Sa position était également fragilisée par les échecs à répétition des tentatives d'abrogation de l'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie promulguée en 2010 par Barack Obama dont il était pourtant un opposant déterminé.





En 2018



Andrew McCABE

Agé de 49 ans, le directeur adjoint du FBI, en butte à des critiques de Trump et d'autres républicains, présente sa démission le 29 janvier, à quelques semaines seulement de l'expiration de son mandat. Dans les mois précédant son départ, Trump en avait fait la cible de certains de ses tweets dans lesquels il lui reprochait sa proximité avec Hillary Clinton.



Rob PORTER

Le secrétaire du personnel de la Maison blanche, accusé de violences conjugales par ses deux ex-épouses, est poussé vers la sortie le 7 février.



Hope HICKS

La Maison blanche annonce le 28 février le départ de la directrice de la communication de la présidence. Ancienne conseillère ponctuelle d'Ivanka Trump, la fille du président, Hope Hicks, 29 ans, avait été l'une des premières personnes recrutées par le républicain pour sa campagne présidentielle de 2016. Elle avait pris ses fonctions en septembre, après le passage éclair d'Anthony Scaramucci. Hope Hicks avait notamment cherché à défendre Rob Porter, avec lequel elle avait une liaison.



Gary COHN

Le conseiller économique de la Maison blanche présente sa démission le 7 mars après n'avoir pu dissuader Trump de revoir son projet de taxes sur les importations américaines d'acier et d'aluminium. Ancien banquier de Goldman Sachs, Gary Cohn, qui fut l'un des principaux artisans de la réforme fiscale adoptée en décembre dernier, s'opposait aux partisans du protectionnisme au sein du gouvernement fédéral américain.



Rex TILLERSON

Le secrétaire d'Etat et ancien PDG de la compagnie pétrolière Exxon Mobil est écarté le 13 mars et remplacé par le directeur de la CIA Mike Pompeo. Gina Haspel, directrice adjointe de la CIA, est nommée à la tête de l'Agence centrale de renseignement.





