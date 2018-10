Brexit : Barnier est ouvert à une prolongation d'un an de la période de transition

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne devraient constater ce mercredi l'absence (dans l'immédiat) d'accord avec Londres sur les conditions du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Theresa May est attendue en début de soirée pour une courte intervention devant les Vingt-Sept, avant que ces derniers ne se retrouvent pour débattre de l'état des négociations. Mais après l'échec des pourparlers dimanche, l'espoir initial d'un dénouement lors de ce sommet "décisif" sur le Brexit est définitivement écarté.

Pour tenter de sortir de l'impasse, le Financial Times et la Frankfurter Allgemeine Zeitung rapportent ce mercredi que Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, s'est dit prêt à prolonger d'un an la période de transition post-Brexit. Le Royaume-Uni pourrait ainsi rester plus longtemps dans le marché unique et l'union douanière, le temps de s'accorder sur le traité qui fixera les relations entre les deux ensembles.

Sur Radio Classique, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, s'est dit lui plutôt optimiste quant à un accord "dans les prochaines semaines".

Jusqu'à présent, la période de transition s'achèvera fin décembre 2020

Bruxelles pourrait donc proposer de prolonger la période de transition qui débutera, sous réserve que les deux parties s'entendent sur un accord de retrait, lorsque le Brexit sera effectif, le 29 mars prochain, et doit s'achever fin décembre 2020. Sur la base des déclarations de diplomates européens et d'un document de travail du gouvernement allemand, les deux médias cités plus haut avancent l'idée d'une prolongation d'un an, dans l'objectif de gagner du temps, notamment sur le point de la frontière irlandaise qui a bloqué les négociations le 14 octobre.

Citant une source non identifiée, le Times rapporte quant à lui que le ministre britannique du Commerce Liam Fox a laissé entendre que le Royaume-Uni pourrait prolonger "de quelques mois" cette période de transition post-Brexit.

Gagner du temps pour régler la question irlandaise

Ces dernières semaines, plusieurs formules ont été discutées pour tenter de convaincre les Britannique d'accepter la solution du "backstop" (ou "filet de sécurité"), un mécanisme qui doit garantir qu'aucune frontière "dure" ne sera érigée entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

En effet, Londres comme les Européens veulent à tout prix éviter une telle frontière afin de préserver les accords de paix d'avril 1998 qui ont mis fin à 30 ans de violences en Irlande du Nord. Mais la solution européenne, qui maintiendrait l'Irlande du Nord dans l'union douanière et qui réinstaurerait, de fait, le contrôle des marchandises entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, est jugée inacceptable par le gouvernement britannique. Et pour cause : Theresa May a besoin des voix des dix députés nord-irlandais du DUP - opposés eux aussi à cette hypothèse -, pour conserver sa majorité à la Chambre des communes.

Selon Barnier, le mois de décembre est "l'ultime limite" pour parvenir à un accord sur le Brexit

Mardi, lors d'une réunion à Luxembourg avec les ministres des Affaires étrangères, Michel Barnier a indiqué que le mois de décembre serait "l'ultime limite" pour parvenir à un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE. En effet, il doit être conclu suffisamment rapidement pour être ratifié par les parlements britannique et européen avant la date fixée pour le départ du Royaume-Uni de l'UE, le 29 mars au soir.

L'idée d'un sommet mi-novembre a été évoquée sans être officialisée. Sur la BBC, Simon Coveney, le ministre britannique des Affaires étrangères, a d'ores et déjà dit ne pas croire que la réunion des dirigeants européens d'aujourd'hui aboutisse à un engagement sur un tel sommet spécial.

(avec AFP et Reuters)