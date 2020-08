La débâcle de l'économie européenne ravive les divergences Nord-Sud

"Hors-norme", "brutale", "violente", "historique", "record", "terrible"...les qualificatifs se multiplient ces derniers mois pour décrire la récession que traverse actuellement l'Europe. Et les dernières statistiques officielles viennent confirmer ce marasme. D'après la dernière livraison d'Eurostat rendue publique ce vendredi 14 août, le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a plongé au cours du second trimestre de -12,1% par rapport au premier trimestre (-3,6%). Dans l'Union européenne, la croissance a reculé de -11,7% contre -3,2% entre janvier et mars. A titre de comparaison, l'économie américaine s'en sort légèrement mieux avec un recul de la croissance estimé à -9,5%. Outre-manche, l'économie britannique a enregistré un plongeon historique de son activité (-20,4%). Il s'agit du pire résultat à l'échelle européenne.

Pour les 19 pays de la zone euro, cette débâcle laisse craindre le pire. "Le chiffre global n'est pas une surprise. C'est la plus grande crise depuis la création de la zone euro. Ce recul reflète les mesures de restriction très drastiques décidées dans certains pays. Il y a eu une reprise qui se matérialise mais il reste beaucoup d'incertitudes. La reprise de l'épidémie dans certains pays n'est pas un bon...