Pour la Banque de France, le changement climatique peut conduire à un choc stagflationniste

LA TRIBUNE - Selon vous, quel rôle doivent jouer les banques centrales dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU - La Banque de France a pris l'initiative du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS). Nous étions huit banques centrales et superviseurs en décembre 2017 et sommes désormais plus de 50 membres. Jerome Powell (le président de la Fed, ndlr) a récemment indiqué qu'il n'excluait pas d'y adhérer. La conviction commune c'est que le risque climatique fait partie du risque financier : il faut le mesurer, le publier, et le réduire. Depuis la promulgation de la loi de transition énergétique c'est d'ailleurs une obligation en France.

Vous souhaitez aller plus loin...

Aujourd'hui, les banques publient une photo des risques, il faudrait publier la " vidéo", c'est-à-dire une projection des risques à long terme. Cela relève de la technique des stress tests climatiques et nous allons réaliser un exercice pilote dès cette année. [Dans le monde, seuls les Pays-Bas et le Royaume-Uni se sont lancés dans une telle initiative, ndlr]. Nous allons publier les scénarios d'ici la fin du mois de mars...