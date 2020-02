Monnaie digitale, blockchain, IA... comment la Banque de France s'ouvre à l'innovation

LA TRIBUNE - La finance est de plus en plus bousculée par les nouvelles technologies, d'internet à l'intelligence artificielle en passant par la blockchain et les cryptomonnaies. Selon vous, innovation et régulation sont-elles compatibles ?

FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU - L'innovation a toujours existé en matière financière et c'est une bonne chose. Cela offre des opportunités supplémentaires pour les clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Notre premier engagement c'est d'être ouvert à l'innovation, de l'accompagner, et même d'en être nous-mêmes partie prenante pour renforcer l'efficacité du système financier. Mais nous sommes aussi garants de la stabilité financière et donc des contributions des innovations à la sécurité du système financier. L'ouverture d'un côté, et la sécurité de l'autre, sont parfois présentées comme une contradiction potentielle. Dans la durée, je pense que les deux convergent, car une innovation qui diminuerait la sécurité des particuliers ou des entreprises serait peu crédible et peu durable. Plus il y a d'innovations, plus il doit y avoir un dialogue avec le secteur privé, que ce soit avec les fintech, les banques et les compagnies...