Loft Orbital : la nouvelle commande à Airbus valide le modèle économique de la startup

Loft Orbital poursuit son envol... Un an après avoir signé un premier contrat avec Airbus, la startup recommande à nouveau au géant européen 15 nouvelles plateformes d'orbite basse (150 kg), dérivées de la plateforme Arrow, qui équipe la constellation OneWeb. Soit déjà plus d'une trentaine de plateformes achetées à Airbus par la startup californienne, créée en 2017 à San Francisco par deux Français, Antoine de Chassy et Pierre-Damien Vaujour, ainsi que l'Américain Alex Greenberg. Cette nouvelle commande va permettre à Loft Orbital de satisfaire la demande de services en orbite en croissance.

La startup offre à ses clients un service clé en main leur permettant de déployer et d'exploiter rapidement leurs charges utiles sur des plateformes déjà éprouvées et donc fiables. Elle fait voler les charges utiles de ses clients à bord de ses satellites dont les missions sont régulièrement programmées, et gère l'ensemble de la mission comme un service. Loft Orbital est basé aux États-Unis et en France, respectivement au cœur de la Silicon Valley à San Francisco, et à Toulouse.

Très forte réactivité

Comment Loft Orbital se montre très réactif ? La startup achète à l'avance des plateformes d'Airbus et les stocke tout en réservant des lancements trimestriels pour livrer les missions de ses clients dans l'espace en quelques mois, et non en quelques années. Elle vend la mission spatiale comme un service en utilisant une plateforme identique en série afin de réduire les risques techniques. En outre, Loft Orbital a développé des produits logiciels pour des missions spatiales, qui lui permettent d'être prêtes à l'emploi rapidement.