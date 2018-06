Didier Suberbielle quitte Nutrition & Santé après douze années à sa tête

Après douze années passées au sein de l'entreprise Nutrition & Santé, le président du directoire, Didier Suberbielle, a annoncé ce soir sa décision de quitter la société, selon un communiqué de l'entreprise.

L'actuel président du conseil de surveillance et membre du conseil depuis 2009, Taro Mikuriya, a été nommé président du directoire pour prendre la suite de Didier Suberbielle, à effet immédiat, précise le communiqué.

Le site LSA rappelle que, Dider Suberbielle, après avoir passé 17 années de sa carrière dans l'univers de la beauté puis celui du luxe (LVMH), s'est lancé en 2002 dans le monde de l'édition en prenant la tête de la filiale française des publications Condé Nast, qu'il parvient rapidement à redresser. Il est aussi à l'origine du succès de l'édition hexagonale du magazine féminin Glamour, un des plus grands succès de la presse féminine de ces 20 dernières années.

Dans le communiqué de Nutrition & Santé, diffusé ce vendredi soir, Taro Mikuriya fait l'éloge de son prédécesseur en ces termes :

"Didier a été un leader passionné et engagé pendant ses 12 années au sein de N&S. Sa contribution a été majeure, pour consolider la position de N&S en tant que leader européen de l'alimentation diététique et bio." Pendant le mandat de Didier, nos marques ont renforcé leur pénétration et leur image, et notre portefeuille s'est résolument engagé dans les catégories du sans-gluten, et du végétal. Cela s'est traduit en particulier par les récentes acquisitions de Natursoy, Valpiform, Bicentury, et BC Bio. Didier a aussi étendu l'empreinte de la société en Amérique du Sud, avec l'acquisition de Jasmine, leader de l'alimentation santé au Brésil. A l'arrivée de Didier, N&S avait seulement 3 sites de production. Aujourd'hui, N&S a 13 sites en Europe et au Brésil. Didier a conduit N&S à renforcer ses capacités de production, au niveau qualitatif et quantitatif."