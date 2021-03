L’ébéniste Hervet Manufacturier fait feu de tout bois de Hong-Kong à Los Angeles

Il faut disposer d'un peu de temps - au moins trois mois de délai pour chaque commande - et d'un portefeuille bien garni pour s'offrir l'un des douze exemplaires - douze et pas un de plus - de chacune des œuvres d'Hervet Manufacturier. A défaut, il est permis de s'abimer dans la contemplation de leurs étonnantes créations qu'on croirait toutes droites sorties d'un épisode de Star Trek. Eux, ce sont les cousins Hervet, rejetons d'au moins cinq générations de travailleurs du bois, foi d'arbre généalogique.

Nicolas, ébéniste et marqueteur de profession et par passion, est aux commandes de leur atelier niché dans la campagne normande, à un jet de pierre de la riante bourgade de Bellême. Cédric, diplômé de la vénérable école Boulle, a posé ses valises à...