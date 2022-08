En Espagne, les grèves et les annulations de vols se poursuivent chez les compagnies low cost

Les grèves continuent dans l'aérien, en particulier en Espagne. Cette fois, c'est un mouvement social du personnel de cabine de la filiale low cost de la compagnie espagnole Iberia débuté ce dimanche pour dix jours qui a conduit à l'annulation de huit vols intérieurs.

Iberia Express a confirmé ces annulations, assurant avoir redirigé 84% des voyageurs concernés vers d'autres vols. Les autres ont été remboursés ou ont reçu des bons d'achat. Au total, 1.500 passagers sont concernés. Aucun retard n'a toutefois été enregistré, a assuré dans un communiqué le syndicat USO, à l'origine de la mobilisation avec le SITCPLA. La grève, prévue jusqu'au 6 septembre, doit entraîner au total 92 annulations de vols, affectant plus de 17.000 passagers, selon une représentante de l'USO. Selon Iberia Express, 24 vols intérieurs seront annulés dans les seuls trois premiers jours du mouvement. « Cette décision montre clairement que la compagnie aérienne est consciente du malaise de son personnel, cependant elle ne vient pas avec des propositions aux réunions », a dénoncé la déléguée syndicale, Estefanía Díaz, dans un communiqué. Iberia Express n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Comme tous les mouvements qui s'enchaînent depuis le début de l'été, cette grève a pour objectif d'obtenir des augmentations de salaire en pleine période d'inflation. En Espagne, elle est désormais à deux chiffres, +10,8% sur un an en juillet dernier, selon des chiffres de l'Institut national de la Statistique (INE), soit 0,6 point de plus qu'en juin, et une hausse record depuis septembre 1984.

Des grèves aussi chez Easyjet et Ryanair

Ces grèves interviennent en pleine saison touristique et surtout en pleine reprise de l'activité pour le secteur de l'aérien. D'autres compagnies sont également touchés dans le pays comme Easyjet dont un vol a été annulé depuis l'Espagne, samedi, lors du nouvel épisode de débrayage des pilotes de la compagnie à bas coût. « Entre minuit et 19H, ce samedi 27 août, une annulation a été enregistrée à l'aéroport de Palma de Majorque », a indiqué le syndicat espagnol des pilotes des lignes aériennes (Sepla), précisant qu'il s'agissait d'un vol international à destination de Berlin. Les pilotes espagnols d'Easyjet ont débuté leur mouvement le 12 août, prévoyant des arrêts de travail tous les week-ends du vendredi au dimanche jusqu'à la fin du mois. Depuis le début de leur grève, 75 vols ont dû être annulés, précise le Sepla, qui a indiqué avoir contesté devant le tribunal de l'Audience Nationale les services minimums fixés par le gouvernement.

Les pilotes d'Easyjet réclament le retour de leurs conditions de travail d'avant la pandémie de Covid-19 et des négociations autour de la nouvelle convention collective. Pendant la pandémie, ils avaient accepté une baisse de salaire pour assurer le maintien de leurs emplois « mais aussi la survie de la compagnie elle-même en Espagne », avait expliqué le syndicat le 12 août, précisant qu'EasyJet avait refusé de rétablir leurs conditions de travail pré-pandémie.

Mêmes difficultés chez Ryanair qui connaît, depuis le 8 août, son troisième cycle de grèves lancées depuis le début de l'été par les employés espagnols, entraînant des annulations de vols. Et ce dernier mouvement est beaucoup plus étendu puisqu'il doit se poursuivre jusqu'au 7 janvier 2023, à raison de quatre jours par semaine (du lundi au jeudi). Selon les syndicats, Ryanair est la seule compagnie internationale à ne pas disposer de convention collective en Espagne. Ryanair a récemment trouvé un accord avec le syndicat CCOO (Commissions ouvrières), minoritaire au sein du personnel navigant, mais il a été rejeté par l'USO et le SITCPLA, qui l'estiment insuffisant et demandent, en outre, la réintégration de 11 salariés grévistes licenciés en juillet.

(Avec agences)