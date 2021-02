Matériels de transport : Lohr démarre la production de sa navette Cristal

Le calme règne encore dans l'atelier chez Lohr à Duppigheim. Un technicien s'affaire autour de la caisse en acier galvanisé du Cristal, le nouveau véhicule pour le transport de voyageurs mis au point par l'industriel alsacien. Cet exemplaire, l'un des premiers fabriqués en série, s'apprête à recevoir son moteur électrique et ses éléments de carrosserie. Bientôt, la production montera en puissance : 2021 est l'année du lancement commercial pour la navette Cristal, après plus d'une décennie de mise au point pour ce minibus très compact. Avec une longueur de 4,23 mètres, il ne dépasse pas l'encombrement d'une voiture moyenne. Cet été, il entrera en service commercial à Ajaccio, la première collectivité qui a passé commande chez l'industriel alsacien. Les cinquante exemplaires suivants seront livrés avant la fin de l'année, partagés entre Ajaccio, Orange, Avignon et Saverne. Si les objectifs commerciaux sont respectés, 100 unités seront produites en 2022, puis 500 unités en 2023.

Chez Lohr, la mise au point du Cristal s'est apparentée à un parcours du combattant. Pour ce...