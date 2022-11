Numérique, IA, cybersécurité... le plan à trois ans de l’EDIH Bretagne pour aider 150 entreprises à muter

Accompagner la transition numérique des entreprises, mettre les compétences en réseau, inciter les acteurs économiques à se doter de solutions de cybersécurité : la Bretagne est désormais dotée d'un guichet unique pour recenser et renforcer toutes les compétences du territoire.

Alors que les TPE et les PME, pourtant ciblées par 77% des cyberattaques, ne se montrent pas toutes sensibles au sujet, la Région a donné le 7 novembre le coup d'envoi de l'EDIH Bretagne.

Ce réseau d'aide à la digitalisation des entreprises représente l'un des 140 pôles, dont 10 en France, sélectionnés par la Commission européenne en juin dernier pour créer un Pôle européen d'innovation numérique. Il sera éligible à un financement par l'UE pour se développer. La première assemblée générale de l'EDIH Bretagne a entériné la contractualisation et le démarrage du projet.

Co-piloté par le pôle de compétitivité Images & Réseaux, avec 9 partenaires dont les 7 technopoles de Bretagne, Biotech Santé Bretagne et le Pôle d'excellence cyber, ce hub a pour objectif d'accompagner sur trois ans au moins 150 entreprises bretonnes, innovantes et de taille nationale au minimum, dans leur plan de transformation numérique.

Enjeux et défis



Son offre de services ciblera en particulier les entreprises inscrites dans la stratégie de spécialisation intelligente (S3) de la Région et répondant notamment aux enjeux de cybersécurité (maritime, agriculture/agroalimentaire, numérique, industrie, santé).

« L'EDIH Bretagne est une offre d'accompagnement et de mise en réseau qui aidera les PME, les entreprises de taille intermédiaire ou organismes de services à la personne, à relever les défis numériques par du conseil en matière de financement et de la formation », détaille le consortium breton.

La démarche prendra aussi en compte les questions de la maîtrise de la consommation énergétique et de la réduction de l'empreinte carbone.

Trois critères pour être éligible

Les entreprises souhaitant améliorer leurs processus, produits ou services se verront ainsi délivrer des solutions en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle, des conseils pour développer leurs compétences numériques ou pour innover « sur le principe du tester avant d'investir » afin de gagner en compétitivité et en robustesse.

Pour bénéficier de cet accompagnement, les PME devront répondre à trois critères : un besoin de structuration de leurs compétences numériques, une capacité à progresser ou à innover, et un potentiel de marché.

Conseil, formation, financement... les objectifs ambitieux du hub

Sur trois ans, l'EDIH Bretagne entend analyser la maturité numérique de 900 PME, proposer un entretien conseil à 250 entreprises et effectuer 260 diagnostics digital, cyber et IA. Quelque 1.500 personnes devront être formées, 92 structures seront aidées pour accéder à des expérimentations de produits et de services, et 485 dans leur recherche de financement.

« L'EDIH Bretagne se présente comme un outil de visibilité et d'attractivité. Ce projet prolonge la dynamique, déjà à l'œuvre, d'attraction des talents, de compétences, d'investissements et de nouveaux marchés » fait valoir le hub breton de l'UE.

La filière numérique bretonne compte à date 50.000 emplois répartis entre autres dans 156 entreprises de cybersécurité, 220 de l'électronique et 1.200 établissements de la donnée et de l'intelligence.

Au sein du projet, l'agence Bretagne Développement Innovation s'est vue confier le pilotage des volets communication et networking.