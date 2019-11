Nissan Juke : le trublion des SUV monte en qualité, mais s'assagit

Oh qu'on l'a attendu!... Nissan a choisi le meilleur moment pour renouveler le Juke, le premier des SUV de segment B de l'histoire. A l'heure où les leaders du marché, Peugeot 2008 et Renault Captur, se renouvellent, le Japonais a décidé de lancer sa contre-offensive tout en espérant préserver sa particularité de voiture atypique et clivante...

Une concurrence agressive

Neuf ans après, c'est un tout nouveau Juke qui va tenter de relancer les ventes de la marque japonaise en difficulté en Europe. Neuf ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que le segment se transforme et voit apparaître pléthore de nouveaux concurrents puisqu'il compte désormais une vingtaine de modèles, là où le Juke était seul à son lancement.

Un paysage concurrentiel qui a poussé Nissan à revoir un grand nombre de ses fondamentaux... Et à essayer de gagner en qualité perçue...

C'est d'abord sur son format que le Juke diffère le plus de l'ancien. Long de 4,21 mètres, le nouveau Juke gagne 8 cm. Il reste en-dessous de la poussée de cm de ses deux concurrents, la Peugeot 2008 et le Renault Captur, qui frôlent désormais les 4,30 mètres, ce qui permet de préserver l'argument de la compacité, qui est important sur ce segment.

Oui mais le nouveau Juke en paraît plus... La silhouette semble nettement plus importante grâce à un style plus musclé et un nez plus allongé... Le petit SUV japonais n'a rien perdu de ses lignes galbées, et cette ligne de toit fuyante que cette discrète porte arrière accentue grâce à cette poignée dissimulée dans la custode. A l'avant, la nouvelle calandre chromée soutient le logo Nissan avec une certaine prestance, tandis que les feux toujours séparés, gagnent en modernité et en style.

A l'intérieur, la rupture de style est plus nette puisqu'elle témoigne d'une réelle montée en qualité perçue. Nous gardons le souvenir de plastiques de mauvaise qualité sur l'ancienne génération... Il n'était pas rare que certains se déclipsent au moindre mouvement. Ici, rien de tout cela. Les plastiques sont bien plus costauds, et l'accent a été mis sur le toucher moins rugueux notamment sur la planche de bord. Visuellement, la planche de bord a gagné en style même si elle conserve la compacité des commandes autour de l'écran. En revanche, ce dernier sort du cadre, là où il était autrefois intégré. Enfin, le tableau de bord se digitalise, en partie seulement... Dommage !

Excellent 3 cylindres

Jusqu'ici, si le Juke a accompli de jolis progrès, il est parvenu à rester fidèle à son esprit... Sur la conduite, faire mieux était difficile tant la génération précédente était de bonne facture. Le Juke est toujours très réactif et la direction confortable. Son moteur 3 cylindres développe 117 chevaux plutôt efficace, surtout associé à sa boîte automatique 7 rapports. Les suspensions sont très confortables. Mais l'empattement, qui a grandi de 10cm soit plus que la longueur totale de la carrosserie, se veut moins agile...

Ne nous y trompons pas! Le Juke reste un excellent produit au prix tout à fait accessible de 19.990 euros. Mais il semble s'être rangé sur les standards imposés par une concurrence agressive, perdant au passage ce petit truc en plus qui avait séduit un million de conducteurs en Europe. Mais ceux-ci gagnent largement au change avec un bond qualitatif remarquable. On ne peut pas tout avoir...