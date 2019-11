Faut-il réguler l’espace ?

En avril dernier, le Premier ministre indien, Narendra Modi, surprenait le monde entier en annonçant que son pays venait de détruire l'un de ses propres satellites à l'aide d'un missile de précision, rejoignant ainsi le cercle très fermé, jusqu'alors réduit aux États-Unis, à la Russie et à la Chine, des pays capables d'éliminer des objets spatiaux. Mais cette démonstration de puissance n'a pas été du goût de tous. Jim Bridenstine, directeur de la Nasa, a parlé d'un acte « inacceptable », ayant généré plus de 400 débris spatiaux qui ont mis en péril la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale.

Si l'incident n'a finalement pas eu de fâcheuses conséquences, Bridenstine n'est pas au bout de ses frayeurs. Car dans le contexte de la nouvelle course à l'espace, lancée par une foule d'entrepreneurs chevronnés aux rêves de géants, l'orbite terrestre va devenir de plus en plus encombrée. Depuis 1957, date de lancement de la sonde Spoutnik par l'Union soviétique, l'humanité a mis en orbite 9.000 satellites. Environ 5.000 d'entre eux s'y trouvent toujours, un chiffre qui pourrait bien connaître une inflation galopante. L'essor des satellites de petite taille, ou...