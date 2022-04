Campagne de Brousse : on prend les mêmes et on recommence

Les résultats de ce premier tour des élections présidentielles sont donc aussi banals que ne l'a été la lénifiante campagne électorale. On prend les mêmes et on recommence. Heureusement que Pâques arrive avec force chocolat et chasse aux œufs, on aurait pu s'ennuyer ! Jean-Luc Mélenchon talonne sérieusement les vainqueurs, mais il lui manque moins d'un tout petit pourcent, moins de cinq cent mille bulletins pour dépasser sa concurrente affadie ! Pour ceux-là au moins, les sondages ne se sont pas égaré et le nouveau paysage politique né d'un « big bang » d'un nouveau genre semble désormais clair : 55% pour les « extrêmes » et 28 pour l'étrange Candidat disruptif, le Président sortant, lui-même peut être toujours à l' « extrême centre » : 83% pour tout sauf ce qu'on connaissait depuis soixante ans.

Pour les autres candidats, le surprise s'impose : Les « partis de gouvernement » ont disparu, émiettés « façon puzzle », plus loin encore des faibles scores qu'on n'osait pas leur prédire et monsieur Z continue le douloureux apprentissage de l'exercice politique. Avec 7% des voix, il se crashe lourdement au bas de l'Aventin rebelle étrangement frôlé il y a quelque temps. Moins sans doute que Coluche aurait atteint s'il s'était entêté. La roche tarpéienne ... Au moins sera-t-il remboursé, lui, alors que le parti socialiste et les républicains vont devoir faire les fonds de tiroir en se déchirant au lendemain d'une sérieuse gueule de bois.

Les commentateurs revoient leur logiciel - comme ils disent - pour entretenir un peu de suspense et nous raconter avec conviction ce qu'eux-mêmes ne comprennent plus très bien. Quelle saveur aura le débat que nous attendons maintenant ? La guerre du pouvoir d'achat, de la fin du mois contre la fin du monde, des bilans, du rôle et du métier de Président, des réponses cruciales aux enjeux environnementaux - enfin ! - va s'enclencher. Si Marine Le Pen gagne, immédiatement promue Présidente du Conseil de l'Europe, que fera-t-elle face à Vladimir Poutine qui lui, continue obstinément sa guerre ?

Le Tsar se pose plus que jamais en victime d'une prétendue agression ukrainienne. Ses fidèles lieutenants osent-ils lui dire des vérités qu'il ne voudrait pas entendre ? Sait-il que ses troupes ont quitté Kiev et font route vers l'Est ? Est-il informé des atrocités perpétrées à Boutcha, à Marioupol et à Kramatorsk ? Les observateurs occidentaux instruisent en temps réel le dossier que les décomptes macabres et les témoignages effrayants alourdissent un peu plus chaque jour. Crimes de guerre ou crimes contre l'humanité : les atermoiements des diplomates et des procureurs sont-ils de mise face aux hommes fuyant les tirs aveuglés des canons de l'ennemi. Les besoins d'une enquête rigoureuse y obligent sans doute, il faudra bien rendre compte un jour devant les hommes. Mais les trompettes des va-t'en guerre s'accommodent mal du ballet des diplomates, et les bombes n'arrêtent pas de pleuvoir. Le monde civilisé se désespère des règles qu'il s'est lui-même imposé : ainsi l'ONU se confronte au veto pour engager toute motion de défiance envers l'usage illégitime du veto !

Les débats du sprint à venir dans la campagne française ne pourront éviter d'aborder la crise ukrainienne. Quelles postures nos deux finalistes prendront-ils ? Y sacrifieront ils les égoïsmes particuliers ?

Après tout, ne boudons pas les petits instants de bonheur : le Sporting Club de Tulle gagne avec la manière dimanche contre Belves et s'installe dans le bloc qualificatif du championnat de France de « Fédérale 2 » de rugby. Au stade Alexandre Cueille, chanté par Antoine Blondin, dont nous fêtons le centième anniversaire ... What else ?