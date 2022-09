Energie : les mesures anti-crise de l'Europe sont trop curatives, pas assez préventives  !

Les ministres de l'Energie se réunissent une nouvelle fois le 30 septembre pour approfondir les mesures qu'a proposées la Commission pour sortir l'Europe de la crise de l'énergie. On peut cependant déjà avoir une idée de leur efficacité. Il y a deux familles de mesures : un plafond sur le prix du gaz et un plafond sur le prix de l'électricité.

Le plafond sur le gaz

Il y a d'abord le plafonnement du prix du gaz qui, vu comme cela, a l'air d'un vœu pieux: s'il est trop bas, les producteurs de gaz n'ont qu'à se baisser pour trouver des clients plus offrants. Mais si ce plafonnement s'accompagne d'un mécanisme qui le rend opérationnel, cela peut fonctionner. Des pays exportateurs trouveront intéressant de sécuriser leurs ventes via des contrats à long terme avec un volume et un prix garanti (ou plutôt une fourchette de prix). Le plafond peut fonctionner avec, comme variables d'ajustement, une fourchette de prix, un volume et une durée. Il faut en tout cas mettre fin au rôle de VRP qu'endossent certains chefs d'Etat qui vont négocier d'homme à homme avec des pays producteurs des contrats d'approvisionnement pour leur marché national : c'est mettre en concurrence les Etats-membres comme au temps du vaccin contre le Covid-19.

Ce plafond, entend-t-on dire, peut provoquer une rupture d'approvisionnement. C'est vrai non pas pour des raisons commerciales, mais en cas de pénurie physique de gaz. Aujourd'hui, la production de gaz peut satisfaire la demande mais le gaz est une matière première qui peut se tarir et tous les plafonds du monde ne créeront pas de nouveaux gisements ou de nouvelles infrastructures d'extraction.

Comme les principaux gazoducs viennent de Russie, notre approvisionnement sera acheminé par méthanier. L'Europe entrera en concurrence avec les pays asiatiques qui n'ont que ce moyen pour s'approvisionner en gaz. Ce n'est pas l'idéal dans le cadre du soft power européen avec des pays asiatiques qui n'ont déjà pas voulu condamner l'invasion russe de l'Ukraine, une guerre de l'Occident. Le gaz liquide est très mobile : au gré des prix, un méthanier peut changer de trajectoire pour aller au plus offrant même si allonger le trajet augmente les pertes de méthane (du fait des fuites journalières sur le bateau, faibles au quotidien mais volumineuses avec les temps de parcours sur les océans). L'Australie, par exemple, se trouve dans une situation paradoxale d'être le 7e producteur mondial de gaz et de craindre une pénurie de gaz car les producteurs dévient leur production excédentaire au gré des prix faramineux sur les marchés spots.

Le plafond sur l'électricité

Un plafond sur le prix de gros de l'électricité qui n'est pas produite à partir de gaz à 180 euros le MWh est l'autre mesure phare. Il est appliqué après coup: les producteurs devront remettre aux Etats le surplus qu'ils auront engrangé entre le prix qu'ils auront obtenu via le marché de gros et ce plafond. C'est une mesure curative, pas préventive et ce sera complexe à mettre en œuvre : les Etats devront en plus organiser un système de redistribution vers les ménages et peut-être les PME pour les aider à faire face à leurs factures. Cette manne pourra aussi continuer à soutenir les investissements dans le renouvelable. Le plafond ne s'appliquera pas sur les marchés tels quels sinon il n'y aurait plus de marché : le prix au MWh se calerait à 180 euros et ne bougerait plus. Ce prix semble élevé pour les autres sources d'énergie auxquelles il s'applique (éolien, photovoltaïque, biogaz, nucléaire...) mais ces marges encore confortables garantissent que ces producteurs restent motivés à exploiter le renouvelable et à entreprendre des investissements.

Ce plafond s'applique au nucléaire, ce qui assure une marge confortable à une source d'énergie déjà fortement amortie, critique-t-on, mais la même remarque s'applique alors aux sources d'énergie renouvelable qui ont profité des années durant de subventions et de prix de vente garantis. En France, ce prix de vente est assorti d'un mécanisme de réciprocité qui a commencé à jouer : si le prix de gros est supérieur au prix de vente garanti, les producteurs remboursent la différence. En Belgique, pour ses parcs éoliens offshore en Mer du Nord, ce n'est pas le cas. C'est un choix qui a évidemment une influence sur le prix de vente garanti.

Différencier ce plafond de 180 euros le MWh par source d'énergie n'est pas pratique: chaque pays est maître de son mix énergétique. On verrait alors la France imposer un plafond différent pour son nucléaire qu'il veut relancer comparé à d'autres pays qui pousseraient d'autres formes d'énergie. Cela créerait une forme de concurrence stérile entre Etats. Ce n'est vraiment pas le moment.

Le système ibérique, le grand absent des mesures

C'est étonnant de ne voir aucune place pour le système ibérique qui fait ses preuves. L'Espagne et le Portugal subventionnent le gaz utilisé pour produire de l'électricité (et uniquement ce gaz-là). Dès lors, le coût de fonctionnement de la dernière centrale mise sur le réseau (souvent au gaz) pour équilibrer offre et demande diminue. C'est, en effet, le coût de la centrale la plus chère qui est sur le réseau qui fixe les prix de gros de l'électricité. L'Espagne et le Portugal ont convaincu la Commission en expliquant qu'en partie les subventions seraient récupérés en amont chez les traders qui en bénéficient. Autre avantage : c'est une mesure préventive et non curative comme le plafond de 180 euros le MWh. L'Espagne et le Portugal seront-ils autorisés à prolonger ce système ou devront-ils rentrer dans le rang ?

Nous entendons aussi que l'Europe veut taxer les surprofits des producteurs d'énergie fossile en fonction de leur volume de raffinage en Europe. D'abord, il n'y en a plus beaucoup et il faudra organiser la répartition de cette manne (limitée) à tous les Etats membres. Encore du curatif.

L'Europe propose donc à ce niveau des mesures correctrices. Leurs effets seront réels mais peu visibles sauf quand les citoyens verront leurs factures soulagées. Entretemps, il lui faudra communiquer pour éviter un vent de révolte et en attendant de reformer en amont le fonctionnement des marchés.