Indépendance énergétique : l'éolien pour agir et ne plus subir !

Les échanges se polarisent à l'extrême, substituant les fantasmes aux faits, l'hystérie à la rationalité, et in fine, plus personne ne sait qui ou quoi croire. Inlassablement, en fins amateurs de « faits alternatifs », le lobby anti-éolien (en réalité anti énergies renouvelables) ne cesse de répéter les mêmes mensonges jusqu'à l'absurde, avec une constance qui appelle l'admiration. L'éolien serait inutile, coûterait trop cher, détruirait l'environnement, défigurerait les paysages, serait dangereux pour la santé... Le fact-checking, les études scientifiques et les rapports institutionnels n'y changent rien, l'éolien serait selon eux responsable de tous les maux.

Assez !

Assez d'inaction ! Le retour à la réalité est brutal. Le dernier rapport du GIEC et la guerre russo-ukrainienne sont deux signaux d'alarme qu'il est impensable d'ignorer : notre dépendance aux énergies fossiles est toxique. Toxique pour notre climat, toxique pour notre liberté, toxique pour notre pouvoir d'achat, toxique pour notre indépendance, toxique pour notre survie.

Le contexte dramatique de ces dernières semaines sonne comme un rappel glaçant : ces ressources peuvent disparaitre en un claquement de doigt, au bon vouloir de régimes ayant une conception toute particulière de la démocratie. Nous avons difficilement traversé les précédents chocs pétroliers, sans changer nos habitudes. Au cœur d'un nouveau choc énergétique, nous devons tirer les leçons du passé. Sortir des énergies fossiles et avoir une vraie politique d'indépendance et de sécurité énergétique est une urgence absolue, et la France semble le découvrir depuis une semaine.

La France, et chacun le comprend aujourd'hui, a un triple objectif : atteindre la neutralité carbone le plus vite possible, assurer sa liberté d'action par son indépendance énergétique, et protéger les Français des chocs énergétiques, des hausses de prix catastrophiques et de l'appauvrissement qu'elles vont engendrer pour une majorité de la population.

La bonne nouvelle c'est que les solutions existent : sobriété, efficacité, énergies renouvelables et décarbonées, électrification des usages. Nous devons consommer moins d'énergie, et la produire de façon vertueuse. L'éolien, comme l'ensemble des énergies renouvelables, est un puissant levier d'action pour nous libérer enfin de cette addiction aux énergies fossiles qui nous étouffe.

Il est urgent d'ouvrir les yeux

N'en déplaise à certains, l'éolien est une énergie dont nous avons besoin. Oui, l'éolien est une énergie décarbonée, qui quel que soit son volume de production se combine avec l'ensemble des autres énergies décarbonées (solaire, hydraulique, nucléaire) et réduit chaque jour la part d'énergies fossiles dans le mix électrique Français. En France, l'éolien permet d'éviter chaque année le rejet de 5 millions de tonnes de CO2. Développer l'éolien, c'est donc agir concrètement pour le climat.

Oui, l'éolien est compétitif : le coût moyen de production est d'environ 60€/MWh, et ne cesse de diminuer. Développer l'éolien, c'est protéger le pouvoir d'achat des Français.

Oui, l'éolien est essentiel à l'électrification de nos modes de vie (mobilité électrique, décarbonation de l'industrie, pompe à chaleur dans les bâtiments), à l'heure où les énergies fossiles représentent encore 60% du mix énergétique français.

Oui, l'éolien est l'énergie qui répond à la situation, car elle produit déjà 9% de l'électricité que nous consommons et qu'elle peut être déployée rapidement. C'est une énergie mature, structurée et en capacité de prendre pleinement sa part dans le bouclier énergétique français.

Pour le dire simplement : l'éolien est là et prêt à relever ce défi historique !

Une transition qui rend les énergies visibles

Pendant des décennies, en important les ressources fossiles, nous avons rendu l'énergie invisible. Mais sommes-nous aveugles au point de penser que ces énergies n'étaient produites nulle part ? Voilà l'illusion dans laquelle le « tout fossile » nous a enfermés. Oui, l'éolien se voit, mais soyons fiers de produire notre énergie localement, au plus près des territoires avec une ressource naturelle et inépuisable. Car pour ne plus être dépendants, nous devons disposer de moyens de production sur notre territoire.

Qu'on trouve l'éolien beau ou moche est absolument hors de propos ; et que ce soit le centre du débat montre à quel point le récit de la transition énergétique française est confisqué par les apôtres de l'immobilisme, ceux qui pensent que ne rien faire est une solution, ceux qui pensent que tout ira bien en ne changeant rien, ceux qui pensent qu'ils ne seront plus là pour voir le désastre dans lequel ils conduisent les générations à venir. La politique énergétique se pense bien au-delà de l'esthétique. Se questionne-t-on sur la beauté des gazoducs ou des puits de pétrole ? Non, car nous ne les voyons pas. Se questionne-t-on sur la beauté des routes, des châteaux d'eau, des ponts ou des lignes électriques ? Non, car ils répondent à des besoins et sont désormais intégrés à notre perception des paysages, comme les éoliennes le sont pour une majeure partie de la population.

Réimporter nos moyens de production électrique, c'est surtout recréer notre tissu industriel et économique. Les énergies renouvelables combinent les enjeux de souveraineté et d'indépendance énergétique tout en restaurant un puissant appareil de production, des industries, des emplois, un savoir-faire et un rayonnement économique. Cette autonomie est notre plus grande arme face à la fluctuation des prix, directement liée aux énergies fossiles. Avec l'éolien, nous avons la possibilité de produire une énergie locale, décarbonée et sécurisante : en temps de crise, il est de notre devoir d'exploiter pleinement ce potentiel pour restaurer notre souveraineté énergétique.

Le mouvement, le changement, l'adaptation sont les caractéristiques d'une société vivace, en capacité de construire son indépendance, sa sécurité énergétique, et par-dessus tout son avenir. La France n'est pas et n'a jamais été un musée, la France n'est pas une nostalgie, et c'est précisément pour ça qu'elle reste au cœur du concert des nations.