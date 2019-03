L'Europe peut-elle résister à la Chine ?

Après l'Italie et Monaco, c'est au tour de l'Élysée de recevoir le président Xi Jinping en courte visite en Europe. Les deux chefs d'État se disent désireux de renforcer les relations sino-françaises, mais le ton d'Emmanuel Macron semble s'être durci depuis leur dernière rencontre. La raison ? La principale préoccupation européenne : les nouvelles routes de la soie. C'est cet ambitieux programme, qui consiste à la construction d'immenses infrastructures à la fois terrestres et maritimes entre les différents continents et la Chine, qu'est venu défendre le président chinois. L'Italie, sans coordination aucune avec Bruxelles, a accepté un tel accord, faisant de lui le premier pays du G7 à rejoindre ce projet. L'Europe a-t-elle les moyens de résister à la Chine ?

Nous recevons Sophie Boisseau du Rocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI, François Bougon, journaliste au Monde et spécialiste de la Chine, ainsi que Chunyan Li, consultante et spécialiste des relations commerciales franco-chinoises, pour en débattre.