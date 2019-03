La Corée du Nord plus forte que la puissante Amérique ?

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump se sont rencontrés pour la seconde fois, à Hanoï, au Vietnam. Parmi les sujets à aborder, celui de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais à la sortie des discussions, aucun accord n'a su être trouvé sur ce point, pourtant essentiel à la bonne entente diplomatique des deux pays qui partaient optimistes pour ce sommet. Les discussions restent cependant ouvertes, la dénucléarisation étant au cœur d'un problème de confiance entre Américains et Nord-Coréens. Un véritable accord peut-il aboutir ?

Nous en parlons avec Antoine Bondaz, chercheur et spécialiste de l'Asie et du Pacifique, Anthony Dufour, journaliste et documentariste, spécialiste de l'Asie Orientale, et Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI.