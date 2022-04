Le mutualisme est-il soluble dans le capitalisme  ?

OPINION. L'imminent rapprochement entre le groupe mutualiste Covéa et le réassureur PartnerRe soulève quelques critiques éparses, faisant mine de s'offusquer des dérives « capitalistes » d'un tel projet. Pourtant, les sociétaires de l'assureur français seraient les premiers bénéficiaires de ce mouvement de consolidation et de diversification. Par Jean-Jacques Handali, directeur et administrateur de Cosmopolis Conseil (Genève).