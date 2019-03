Les Mardis de l'Essec : Entretien avec François de Rugy

Réchauffement climatique : l'heure de Rugy(r) ? Bilan de mi-mandat de Macron : peut-on encore décemment affirmer « Make our planet great again » ?



Taxe carbone : entendez-vous, dans nos campagnes Rugyr ces féroces soldats ? L'environnement, une affaire trop sérieuse pour la confier à des écologistes ? Quel avenir pour les voeux pieux de la COP21 ? En Vert et contre tous ?



Quel mix énergétique pour la France de demain ?