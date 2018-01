Macron à Pékin : la Chine est-elle vraiment notre amie ?

Emmanuel Macron entame lundi un voyage de trois jours en Chine. Une première visite d'État importante pour établir un partenariat à long terme avec Pékin. Allié indispensable sur la scène diplomatique, le président chinois Xi Jinping devrait jouer un rôle clé dans plusieurs dossiers importants : le réchauffement climatique et l'accord de Paris, l'économie ou encore les échanges commerciaux avec la France. Mais face à l'expansionnisme chinois, notamment avec l'ouverture des nouvelles routes de la soie, et l'autorité incontestée de Xi Jinping, chef de l'État, du Parti et de l'armée, Emmanuel Macron peut-il parler d'égal à égal ?

Pour en débattre, nous recevons Jean-Philippe Béja, sinologue et chercheur émérite au CNRS/ CERI, et Françoise Nicolas, directrice du Centre Asie de l'Ifri.