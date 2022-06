Plaidoyer pour un Plan Marshall de l'industrie et de la santé

Le défi est collectif : l'Europe doit réagir ! Certains secteurs sont en péril. Ceux qui ont fait des choix industriels courageux de valoriser les compétences et les circuits courts sont aujourd'hui récompensés.

De nombreux acteurs freinés en pleine ascension

Sur le marché de la santé, la crise sanitaire a généré une prise de conscience des pouvoirs publics sur les besoins du secteur. Lors du Ségur de la santé à l'été 2021, des moyens économiques considérables ont été annoncés : une enveloppe de 19 milliards d'euros pour soutenir le système de santé partout en France, avec l'ambition affichée de faire de la France le leader de l'e-santé.

Cet appel d'air économique vaut pour la France et ses voisins : par exemple, l'Espagne et le Portugal bénéficient également d'un soutien de la Commission européenne avec des investissements « bazooka ». Une aubaine pour les acteurs technologiques de la santé en Europe, qui ont senti le vent souffler fort dans leur dos. Et les planètes se sont alignées : le travail accompli sur le plan Ma Santé 2022 avec Laura Letourneau et Dominique Pon a été incroyable. Là où nous avions 10 ans de retard en santé numérique, nous avons dorénavant 10 ans d'avance.

Problème : la crise ne s'arrête pas. Elle change de forme. Le défi industriel succède au défi sanitaire avec une pénurie de composants électroniques très importante en raison de la congestion des ports en Asie et aux Etats-Unis. Et c'est toute la modernisation et l'accélération de la transformation de notre système de santé qui se retrouvent freinée. L'équation est insoluble : avec la fin de la pandémie et le retour à la consommation, la demande explose mais l'approvisionnement se raréfie. Les installations dans les établissements de santé tels que les infrastructures hardware (sur lesquels reposent la communication, les dispositifs médicaux ou les outils de monitoring des soignants par exemple) sont retardés, du fait du manque d'équipements. Un comble alors que les marchés de la santé et de la silver economy enregistrent une croissance à deux chiffres. Pourtant, nous continuons d'attendre certains serveurs depuis 4 ou 5 mois.

Au secours de l'humain car le système de santé est malade

L'imbroglio n'est pas seulement économique. Le comble, c'est aussi de ne pouvoir répondre à l'urgence concernant la souffrance des soignants. De ne pas pouvoir leur donner les moyens d'assurer leur mission première : soigner. Leurs maux sont autant physiques que psychiques. Physique parce que les allers-retours incessants entre les chambres et le poste de contrôle à la moindre alarme entrainent une dépense physique intense, parce que les journées sont plus longues et les pauses raccourcis ou parce que l'afflux de patients (le nombre d'admis aux urgences a doublé en 20 ans par exemple) amène une surcharge de travail.

Ensuite morale parce que les alarmes sonnent toute la journée (dans une unité de soins intensifs, on peut en compter 2.000 par jour et par patient !) et créent un phénomène de fatigue mentale, parce que les tâches administratives à répétition empêchent les soignants de prendre en charge correctement les patients (on parle de 50% du temps phagocyté par l'administratif) ou parce que la pression journalière est démotivante au regard des moyens à disposition ou conditions de travail comme la rémunération qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour toutes ces raisons, et bien plus encore, les soignants souffrent et méritent un soutien technologique sans faille, de qualité, leur permettant d'assurer plus sereinement leur métier. Et par répercussion, d'améliorer la prise en charge des patients.

Notre modèle court-termiste court à sa perte

Nous touchons du doigt les limites de notre modèle industriel mondialisé et des choix stratégiques court-termistes de ces 20 dernières années. Actuellement, pour une entreprise comme Ascom, le coût du transport pour les composants venus de Chine a drastiquement augmenté, parfois 10 fois supérieur au coût d'avant-crise. D'autant plus que, dans le cas de matériel de pointe au marquage CE médical, haut de gamme, il est difficile de changer de fournisseur de composants électroniques sans en altérer la qualité et la fiabilité. Et si l'Europe est freinée dans le développement du numérique pour la santé par une rareté des composants, on peut également parler d'une rareté des compétences, lesquelles sont également externalisées.

La réponse adéquate, notre résilience, c'est de sortir de notre inertie et d'organiser dès maintenant une vision long-termiste de nos stratégies industrielles et d'éducation. Car depuis des années nous avons « découragé » nos jeunes d'aller vers des métiers industriels et techniques, ce qui nous a conduit à chercher ces compétences de pointe ailleurs. Coté santé aussi, le numerus clausus a eu pour effet de fermer des portes pour les étudiants Français en médecine et l'obligation pour les autorités de santé de chercher des médecins venus d'autres pays, souvent en dehors des l'Europe.

Vers une souveraineté européenne des matières premières et des compétences

Mais nous avons des raisons d'espérer ! Ces compétences sont rares oui, mais nous en avons tout de même avec des équipes de recherches académiques incroyables ! En France, avec le CNRS, avec l'INRIA, avec le CEA, l'INSERM et bien d'autres ! Ou l'Université Paris-Saclay évaluée comme la première université au monde sur les compétences en data science. Nous avons en Europe des ressources et chaque pays possède ses spécialités. Nous devons nous appuyer sur toutes ces forces vives existantes et les coordonner pour nous réindustrialiser et regagner notre souveraineté. Pour une Europe moins vulnérable aux aléas énergétiques, politiques et sanitaires. C'est une démarche vertueuse à l'heure où nous cherchons de plus en plus de sens dans nos actions.

Mais même si nous décidions de réindustrialiser la France demain, cela ne se fera pas en un claquement de doigts. Des décisions ont été prises mais les autorités actuelles doivent avoir le courage d'assumer des orientations pour les 20, 30 ou 40 prochaines années afin de préserver l'excellence de nos industries. Il faut un Plan Marshall de l'industrie et de la santé pour espérer créer une situation plus responsable aux niveaux économique mais aussi écologique, éthique et social. Et, avec cette souveraineté industrielle et de la donnée, protéger notre modèle de société.