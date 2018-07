Plan pauvreté : Macron a-t-il abandonné les plus démunis ?

Durant son discours du 9 juillet 2018 devant le Congrès de Versailles, le président de la République a évoqué les inégalités sociales en ces termes : « Il y a une voie française vers l'inégalité. Elle progresse depuis plus de 30 ans. Il ne s'agit pas, comme chez nombre de nos voisins, d'une inégalité de revenus, même si elle existe.

Non, ce qui s'est installé avant tout en France, ce sont les inégalités de destin ». Une façon de botter en touche après l'épisode du « pognon de dingue » investi dans la protection sociale ? Le plan de lutte contre la pauvreté vient également de subir un nouveau report, et sera présenté à la rentrée au lieu de mi-juillet. Le chef de l'État délaisse-t-il les pauvres ?

On en parle avec Brigitte Bourguignon, députée LREM, présidente de la Commission des Affaires sociales, Nicolas Duvoux, sociologue, spécialiste de la pauvreté et de la précarité, et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.