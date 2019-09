Pourquoi Issoudun est un enjeu majeur du macronisme municipal

Maintenant, il faut finir le boulot.. Pour tuer les partis traditionnels une bonne fois pour toutes, pour ne pas être uniquement présenté comme un simple accident de l'histoire -ou pire, une parenthèse- Emmanuel Macron se doit de les pulvériser une seconde fois... mais, cette fois-ci, localement.

Quelle gageure pour l'ex-ministre de l'Économie qui osait, dès 2015, affirmer à ses collègues que passer par les élections dites « intermédiaires » pour accéder à la première marche était un « cursus d'un ancien temps ». Cette conviction, l'ambitieux réussira à l'incarner deux ans plus tard. Disposant désormais du pouvoir suprême de la Ve République, le jeune président aime croire, et faire croire, que par la seule volonté tout est possible, qu'il suffit de faire tabula rasa. C'est le fantasme originel des « marcheurs », l'idée qu'un « nouveau monde » est possible, qu'il suffit d'appuyer sur la touche reboot.

Les Français ne l'entendent pourtant pas de cette oreille. Avec la présidentielle, ils considèrent que les municipales sont les élections reines, que la démocratie locale signifie, encore, quelque chose. De leur côté, les partis traditionnels, notamment le PS et LR, ne sont pas...