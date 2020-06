Quand les médiateurs perdent le monopole de la parole

Qu'on soit contre le personnage, ou séduit, il est toujours intéressant d'écouter Didier Raoult, le « professeur » qui ne cesse de déchirer la France en deux. Dans sa longue interview de L'Express publiée la semaine dernière, un passage mérite toute notre attention : « Je crois que je représente quelque chose d'un choc qui secoue le monde en ce moment : c'est-à-dire qu'on vient vous disputer le monopole de la parole. Ce « droit de dire » dont vous jouissiez - notamment, vous, les médias - on vous le dispute, on vous le vole. On s'en fout de vous. Maintenant, on dit les choses nous-mêmes ».

Les mêmes recettes que le candidat Macron

Par « nous-mêmes », Raoult s'englobe dans les réseaux sociaux, citant notamment You Tube où il peut facilement s'adresser à son public en postant des courtes vidéos... C'est une évidence encore sous-estimée : toute cette économie de la dés-intermédiation transforme radicalement nos sociétés, et fait trembler sur leurs bases toutes nos institutions. Didier Raoult ne fait qu'appliquer les mêmes recettes utilisées par Emmanuel Macron au cours de sa campagne présidentielle de 2017, lui qui voulait faire « turbuler » le « système », qui voulait renverser les vieux partis, qui se voulait « disruptif ».

Macron, Raoult, même combat ? N'en déplaise aux commentateurs parisiens, les deux personnages ont en réalité bien plus de points communs dans leurs stratégies respectives. Là encore, il suffit d'écouter le président tout juste élu en mai 2017, qui confiait au documentariste Bertrand Delais (nommé à la tête de la Chaîne Parlementaire) : « Les journalistes politiques n'étaient pas habitués à me suivre. Et on leur servait quelque chose qui était totalement nouveau pour eux. C'est-à-dire des meetings de trois heures ou quatre heures. On laissait la parole à des militants. (...) On assumait de ne pas parler aux médias politiques. Il y a eu beaucoup de frustrations. On nous a attaqué. Mais ça a donné une énergie au mouvement. Les gens ont compris qu'on les considérait ».

Le maître mot de la campagne Blitzkrieg d'Emmanuel Macron avait été « l'horizontalité ». Le futur président s'attachait d'abord à s'adresser à ses supporters, plutôt qu'aux journalistes chargés de le suivre, rechignant à leur parler en « off » au cours de ses nombreux déplacements, comme il le confiait avant sa victoire finale : « Je crois depuis le début à l'intelligence...