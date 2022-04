Récupérons notre pouvoir d'achat en diversifiant nos sources de revenus  !

Les causes de la baisse du pouvoir d'achat étant très probablement durables, à l'instar de la hausse des prix des carburants et des biens de première nécessité, la différence ne pourra se faire que sur le revenu disponible. Les possibilités de multiplier les sources de revenus en s'engageant dans une ou plusieurs activités professionnelles, alternative ou complémentaire à celle exercée habituellement, sont une réponse réelle aux aspirations des Français et à cette problématique de baisse de pouvoir d'achat.

Ces initiatives doivent être encouragées en simplifiant encore davantage l'accès aux différents statuts d'indépendants, en les améliorant notamment grâce à des aides financières, à une fiscalité plus favorable et une meilleure protection sociale. En plus de créer un environnement propice à l'émergence d'initiatives innovantes, c'est un moyen sûr de retrouver, individuellement et collectivement, du pouvoir d'achat.

Favoriser la multiplication des sources de revenus, un moyen de retrouver du pouvoir d'achat

Les profils pluriactifs pourraient concerner en France environ 4,5 millions de personnes. Appelés « slasheurs » par l'écrivain en Marci Alboher en 2007 [2] en référence à la barre oblique qui sépare les différents titres d'une personne, ce terme peut recouvrir plusieurs réalités. Des salariés qui exercent une activité non salariée sur leur temps libres ou qui développent leur propre auto-entreprise en parallèle, des indépendants qui exercent plusieurs métiers en même temps ou à différentes périodes de l'année, des personnes qui cumulent deux activités salariés différentes...Exercer plusieurs activités, c'est se donner l'opportunité de générer des revenus provenant de plusieurs sources, de s'assurer une sécurité de l'emploi et de regagner du pouvoir d'achat.

Cette tendance devrait s'accélérer dans les années à venir, il faut donc l'accompagner. D'abord, parce qu'elle répond aux aspirations des générations Y et Z d'être davantage indépendants que leurs aînés, ils ne souhaitent plus s'engager sur le long terme auprès d'une entreprise. Selon une étude d'Eurostat, le freelancing a même augmenté de 92% depuis 2009 et le nombre d'entreprises créées en 2020 a atteint des records [3], porté par la hausse du nombre de micro-entrepreneurs, malgré le contexte de crise sanitaire. Ensuite parce qu'à l'ère de la « gig economy », les entreprises cherchent à être agiles pour répondre rapidement aux demandes du marché et adapter leurs ressources en conséquence.

Diversifier ses activités devient donc un enjeu pour assurer la flexibilité et l'agilité recherchée, tant par les travailleurs que par les entreprises.

Encourager les profils pluriactifs, une chance pour notre économie

Le plein emploi et une croissance forte sont les deux situations qui permettent de créer de la richesse et de regagner collectivement du pouvoir d'achat. La décision de débuter une activité complémentaire peut conduire une personne à se professionnaliser dans un domaine qui n'est pas forcément sa spécialité au départ. Et même faire germer un projet de création d'entreprise, source de croissance sur le long terme. Il est donc important de soutenir les outils et projets qui permettent à ceux qui se lancent à leur compte de développer leur activité correctement.

Les avantages d'adopter un statut d'autoentrepreneur ou de microentrepreneur sont nombreux : gagner en flexibilité dans l'organisation de son travail, réaliser un projet important mis longtemps de côté, sans perdre sa source principale de revenu... Se professionnaliser et créer son entreprise peut néanmoins requérir des compétences dans des domaines éloignés de ceux que l'on exerce quotidiennement ; ou qu'il sera compliqué de développer dans le temps imparti lors du démarrage de son projet. La comptabilité, la communication, le développement d'un site internet, les études de marché, sont autant de compétences sur lesquelles il devient alors fondamental d'être aidé.

Grâce à la digitalisation des services, et notamment aux marketplaces qui ont permis la monétisation de nombreux services, des solutions concrètes et efficaces sont désormais facilement accessibles à tous. Ces dernières fournissent des services B2B et B2C, de gestion de l'offre et de la demande adaptés à ces besoins-là. Elles permettent de trouver rapidement des missions et facilitent les mises en relation entre professionnels, entre particuliers et professionnels, et enfin entre particuliers facilitant toute activité complémentaire.

Il est donc essentiel de faire sauter le tabou sur la pluriactivité et l'encourager, puisqu'elle est autant bénéfique pour la personne qui se lance et regagne du pouvoir d'achat, que pour notre économie. C'est aussi un moyen de revaloriser le salariat qui devient indispensable pour assurer les débuts d'une entreprise individuelle. D'où l'importance de soutenir les solutions qui permettent la coexistence du salariat avec d'autres activités.

