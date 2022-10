Pour ce premier rendez-vous, Martin Delavenne interroge ses invités sur la thématique " la France un pays d'exportateurs décomplexés et décarbonés".

La parole est alors donnée à Pedro Novo, directeur export chez Bpifrance et à Moayad Harb, Président et cofondateur d'AFACO, entreprise spécialisée dans les travaux, la rénovation, l'optimisation et la valorisation énergétique.