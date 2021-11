Achat de voiture : comment financer la voiture de ses rêves avec le one stop shop

L'achat de voitures neuves n'a plus la cote, et la situation ne s'améliore pas, entre les délais de livraison dus à la crise des semi-conducteurs, et les prix qui flambent. En cinquante ans, les prix des voitures neuves ont augmenté de 20 % et pour avoir quand même une voiture à disposition à tout moment, de plus en plus de Français optent pour le leasing ou le LOA (Location avec Option d'Achat). C'est la nouvelle tendance, qui balaye l'achat traditionnel d'un véhicule en cash ou avec un emprunt (comme c'était le cas pour la plupart des véhicules il y a encore dix ou quinze ans.) Louer est dans l'air du temps pour toutes sortes de bien de consommation, y compris les voitures.

Démocratiser l'achat sur Internet au secteur automobile

Conscients de ce phénomène, et soucieux de s'adapter encore mieux aux besoins des consommateurs, deux jeunes entrepreneurs, ingénieurs de formation, ont lancé il y a deux ans un système encore plus performant pour toute personne à la recherche d'un véhicule à louer, avec un financement clé en main.

Leur objectif : démocratiser le nouveau mode de consommation qu'est le DNVB ou Digital Native Vertical Brand, (lorsque la marque se développe exclusivement par Internet), dans le secteur automobile. Leur idée de lancement était ainsi de « casser les codes et de permettre aux consommateurs d'accéder à la voiture dont ils ont toujours rêvé. », selon Alexis Berthoud, le co-fondateur de joinsteer.

Leur start-up se positionne aujourd'hui comme l'acteur de Direct to consumer du marché automobile français. Les prix « inédits sur le marché », sont dus à leur nouvelle approche par l'analyse de la data des véhicules proposés.

Cette offre moderne et accessible à la carte de véhicules haut-de-gamme s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Une plateforme digitale pour sélectionner sa voiture de rêve

Une plateforme digitale permet de faire sa sélection de véhicules neufs et d'occasion, entièrement personnalisables selon le modèle et la marque. Joinsteer travaille avec 9 marques de voitures en leasing avec financement : Audi, BMW, Mini, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes Benz, Range Rover, Volvo, ainsi que Mclaren et Klassen depuis cette année. Plus de 1500 véhicules sont proposés chaque mois.

Une tarification mensuelle unique pour son véhicule

La tarification mensuelle unique comprend le véhicule, l'entretien et l'assurance. Le véhicule est livré à domicile. Joinsteer peut également intégrer des options telles que le véhicule de prêt ou l'assistance dépannage 0 km.

En payant son véhicule mensuellement et à plus court terme, le client se sent moins engagé avec des offres. Par ailleurs, il peut changer son véhicule dès le 13ème mois (avec des contrats renouvelables tous les 12 mois). Le prix mensualisé débute à partir de 299 euros par mois.

Le système fait des adeptes, grâce notamment à la souplesse de l'offre. Depuis la création de l'entreprise, ses clients ont parcouru plus d'un million de kilomètres !

Un projet lancé par deux anciens étudiants de l'ESTACA

Passionnés depuis leur adolescence par le monde de l'automobile et la mécanique, c'est tout naturellement qu'Alexis Berthoud et Thibaud Carrai se sont dirigés vers des études d'ingénieur. Ils se sont rencontrés à l'ESTACA (Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction), une des écoles les plus réputées du secteur.

Ils ont ensuite pris des voies différentes, Alexis Berthoud poursuivant ses études à l'École des Mines ParisTech et à l'université Paris Dauphine dans le financement de l'innovation, et Thibaud Carrai se tournant vers le sport auto. Les deux hommes ont ensuite travaillé pendant plus de 10 ans, dans l'entrepreneuriat et le monde de l'investissement pour Alexis Berthoud et l'industrie aéronautique chez Airbus pour Thibaud Carrai.

Mais à la fin des années 2010, ils sont tous les deux partis du constat que le marché des véhicules premiums et de plaisir manquait d'une offre pertinente. D'où la création de Joinsteer, pour trouver, et financer la voiture de ses rêves en one stop shop.