Adrexo, un acteur engagé pour l’emploi en France

Dans ce contexte économique encore tendu, certaines sociétés entendent participer à un regain de dynamisme au niveau national en s'engageant sur des problématiques sociétales souvent laissées à la seule responsabilité de l'Etat. C'est le cas d'Adrexo, spécialiste du média courrier - adressé et non adressé - et de la consommation en France, qui emploie aujourd'hui près 18 000 collaborateurs en France dont 17 000 distributeurs en CDI à temps partiel. A travers de nombreuses actions en matière d'insertion, l'entreprise se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de l'emploi local au sein de tous les territoires.

Intégrée à HOPPS Group, le spécialiste français des activités e-commerce, du média courrier, et des marques mode & bien-être, depuis janvier 2017, ADREXO a entrepris ces deux dernières années une modernisation profonde de son modèle social et se positionne comme une entreprise engagée en France sur les problématiques d'insertion sociale et d'inclusion. L'entreprise, qui défend une politique salariale d'embauche en CDI, souhaite offrir à ses collaborateurs les garanties sociales afférentes à ce type de contrat et participer ainsi à la redynamisation de l'économie française et à l'attractivité de l'ensemble du territoire national à l'heure.

Un plan d'actions ambitieux pour favoriser l'insertion sociale et lutter contre l'exclusion des populations précaires

Le marché du travail est aujourd'hui particulièrement marqué par d'importantes disparités en matière d'accès à l'emploi. Pour lutter contre ces inégalités réelles, Adrexo propose des postes de Distributeur(trice) en CDI accessibles sans conditions de diplôme sur tout le territoire national. Ce faisant, l'entreprise se positionne en France, en tant que vecteur d'intégration sociale.

Depuis 2017, l'entreprise initie différentes actions en matière d'insertion afin de favoriser l'accès à l'emploi pour tous :

le développement des embauches en CDI "Emploi Franc" permettant de faciliter l'accès à l'emploi des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville, dans les Bouches-du-Rhône, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et à Angers, zones concernées par ce dispositif

le développement d'une politique d'alternance d'envergure pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes âgés de 18 à 25 ans,

la conclusion d'un partenariat avec Pôle emploi en région PACA afin de favoriser l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi de la région,

la signature de la Convention "Ensemble pour l'emploi en Provence", donnant l'opportunité à 500 bénéficiaires du RSA de trouver un emploi sur les 5 ans à venir au sein du groupe dans les Bouches-du-Rhône,

la conclusion de partenariats permettant aux salariés et notamment aux jeunes de développer leur employabilité (passer leur permis de conduire avec ADREXO, suivre une formation CléA, être accompagné par une structure d'insertion etc, afin de leur faciliter l'accès à l'emploi au sein d'Adrexo et plus globalement, faciliter leur insertion professionnelle.

De plus, en créant des parcours de formation sur-mesure, du CAP au Bac + 5, ADREXO entend désormais proposer à chacun des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise ou vers d'autres métiers au sein d'HOPPS Group. L'objectif : proposer plus qu'un emploi, une carrière.

En 2019, Adrexo souhaite également accompagner les collaborateurs dans leur projet professionnel, à travers l'accès à différents emplois ainsi qu'à des formations métier ou hors métier.

Afin de permettre aux jeunes de se former et d'apprendre un métier, ADREXO propose également de nombreuses opportunités de contrats en alternance dans le domaine technique, commercial, et support. Une opportunité étendue ces derniers mois aux postes de Distributeurs(trices) pour les jeunes suivant une formation aux métiers de la distribution, de la livraison ou de la logistique à un niveau CAP, BEP ou Bac Pro, proposant ainsi un panel complet et diversifié de métiers accessibles à tous.

Un engagement en faveur de la diversité pour assurer l'égalité des chances et l'accès à l'emploi pour tous les profils

Ouvrant ses portes à tous les profils, ADREXO est aussi une entreprise engagée pour la Diversité.

Lauréate du Top 10 des recruteurs de la diversité 2018 organisé par la Fondation Mozaïk en partenariat avec le Ministère de l'Economie et l'ANDRH, pour son projet d'inclusion et de formation auprès des jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville, l'entreprise compte par ailleurs plus de 95 nationalités présentes dans ses effectifs.

Elle déploie également de nombreuses actions pour faciliter l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap.

En interne, une équipe dédiée baptisée "DEFI Handicap" accompagne également les collaborateurs d'ADREXO en situation de handicap durant leur parcours dans l'entreprise. L'entreprise propose notamment un dispositif d'aides dédiées à ses collaborateurs reconnus travailleurs handicapés, telles qu'une subvention à l'appareillage pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par an et par collaborateur.

Forte d'un engagement pérenne en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, ADREXO dépasse aujourd'hui 6% de taux d'emploi de travailleurs handicapés.

Des initiatives novatrices et de grande envergure pour accompagner les collaborateurs

En 2018, HOPPS Group et ADREXO s'intéressent au temps non travaillé des collaborateurs et innovent pour favoriser l'activité à temps plein via le cumul de plusieurs activités, avec le lancement de l'application JOB HOPPS.

Première application mobile en France à proposer un deuxième emploi à temps partiel en CDI, près de chez soi ou de son lieu de travail, Job HOPPS s'adresse à toute personne à la recherche d'un complément d'activité, et notamment aux 17 000 distributeurs d'ADREXO.

Développée en interne, l'application permet d'accéder aux offres à temps partiel proposées par différentes entreprises partenaires autour de soi et de postuler via son smartphone. Job HOPPS propose également à ses utilisateurs d'adopter la "Sociale Digitale Attitude", c'est-à-dire partager des offres d'emploi avec leurs proches par SMS, mail ou différentes applications de type Messenger, pour les aider à trouver un emploi. Depuis peu, un espace dédié aux Tpe-Pme a également vu le jour sur jobhopps.com, leur permettant de diffuser elles-mêmes leurs offres d'emploi à temps partiel sur l'application

Lancée avec le soutien de Pôle Emploi et d'un réseau de sociétés partenaires, Job HOPPS s'inscrit pleinement dans la volonté d'ADREXO de faciliter l'accès à l'emploi pour tous et de placer l'innovation au cœur de sa politique RH Une initiative saluée par la remise du Prix du DRH Numérique 2018 à Samuel Dewitte, DRH HOPPS Group et fondateur de cette application.

Un modèle salarial responsable et qui s'adapte à la conjoncture pour fidéliser ses salariés

En 2017, ADREXO débute la rénovation de son modèle social avec la mise en place d'une nouvelle politique de rémunération des distributeurs, en accord avec les valeurs du groupe et avec son engagement de maintien des emplois lors du rachat auprès de SPIR Communication.

Issu de la signature d'un accord d'entreprise avec ses partenaires sociaux, ce nouveau mode de rémunération remplace le système précédent de pré-quantification du temps nécessaire à la réalisation des tournées de distribution en fonction du poids à distribuer. Il s'est appuyé sur la mise en place d'un PDA remis aux distributeurs pour les accompagner dans leur tournée, en leur permettant d'enregistrer leur temps de distribution.

Cette évolution, d'abord limitée aux seules tournées de distribution, a ensuite été étendue à l'activité de préparation des poignées de prospectus, également opérée par les distributeurs d'ADREXO.

A travers cette nouvelle politique salariale, ADREXO souhaitait rémunérer plus justement l'ensemble de ses distributeurs et revaloriser ainsi ce métier nécessaire en France accessible à tous sans conditions de diplôme pour son rôle social, mais aussi pour l'impact positif des prospectus sur le pouvoir d'achat des ménages Français qui l'attendent chaque semaine. Cette avancée majeure pour l'entreprise et ses salariés professionnalise également ce métier, en instaurant un temps repère de distribution basé sur des critères objectifs liés à la réalité du parcours suivi par les distributeurs. Il permet également un meilleur suivi de la qualité de distribution pour nos clients.

Consciente du rôle clé des entreprises dans le développement de l'économie locale, dans la lutte contre l'exclusion sociale, et dans le maintien de l'activité au cœur des territoires français, Adrexo s'engage pour mobiliser partenaires publics et privés sur ces problématiques.

A travers une politique salariale responsable et des initiatives fortes et innovantes, la société entend favoriser l'accès à l'emploi en CDI et le développement des compétences, pour tous, à l'heure de l'explosion du statut d'auto-entrepreneur et des difficultés présentes sur le marché du travail. Des actions engagées véritablement porteuses de sens et qui montrent la détermination d'une entreprise à faire bouger les lignes et impacter positivement son environnement.