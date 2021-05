Althos-Patrimoine met en avant l'assurance-vie luxembourgeoise

L'assurance-vie, un placement plébiscité

Actuellement l'assurance-vie représente en France un encours de plus de 1700 milliards d'euros. Ce succès massif tient au fait que les épargnants ont compris l'intérêt de cette formule d'épargne à long terme pour préparer utilement leur retraite, diversifier leur patrimoine et organiser leur succession.

Aujourd'hui certains d'entre eux s'intéressent également à l'offre d'assurance-vie proposée au Luxembourg, 2ème centre de fonds d'investissement au monde après les États-Unis, qui propose des contrats d'assurance-vie encore plus attractifs : variété des supports via des fonds sur-mesure pour un meilleur rendement, garantie du capital en cas de défaillance des compagnies d'assurance, choix possible d'autres devises de référence que l'Euro, réglementation fiscale adaptée aux expatriés.

Les meilleures assurances-vie luxembourgeoises, désormais accessibles

Désirant compléter sa gamme d'investissements haut de gamme, Althos-Luxembourg.com a lancé au printemps dernier une nouvelle offre d'assurance-vie de droit luxembourgeois comprenant des fonds d'investissements habituellement réservés à une clientèle institutionnelle.

Maxime Defasy, responsable des investissements chez Althos Patrimoine, explique : « Cette offre répond aux besoins croissants de notre clientèle de particuliers, à la recherche de placements différenciés bénéficiant d'un niveau de protection unique.

La meilleure façon de diversifier ses placements

L'offre est réservée à une clientèle disposant d'un budget minimum de 100.000 euros qui sont investis sans frais d'entrée et avec des frais de gestion contrôlés. L'intérêt des épargnants est de pouvoir diversifier leurs placements en accédant simplement aux nombreux contrats d'assurance-vie du marché luxembourgeois, soit une douzaine de contrats proposés par les grandes compagnies d'assurance comme AG2R La Mondiale, Allianz, Bâloise Assurances Generali, Lombard International, ou encore Swiss Life.

Ainsi les investisseurs ont accès à une grande pluralité d'actifs sous-jacents : parts des OPCVM traditionnels [SICAV etc.], mais aussi classes d'actifs de diversification comme les supports de capital-investissement, aussi appelés « Private Equity ». L'accès à d'autres supports est également possible comme l'immobilier non coté ou les Titres vifs.

Le « triangle de sécurité », option unique pour des contrats plus sûrs

Au Luxembourg, la protection des épargnants est encadrée par des règles strictes.

Tout d'abord, le principe de ségrégation des actifs protège les avoirs de l'épargnant en les isolants des actifs propres de l'assureur, l'épargne étant déposée dans une banque agréée par le Commissariat aux Assurances.

Par ailleurs, la garantie des dépôts n'est pas limitée au Luxembourg, un principe très important en cas de faillite de la compagnie d'assurance. En France, l'épargne déposée est garantie seulement jusqu'à 70.000 euros par assuré et par contrat.

Enfin, toujours en cas de faillite de la société contractante, le principe de super privilège place les épargnants au premier rang pour récupérer leurs capitaux, le contrat d'assurance-vie luxembourgeois étant insaisissable par les autres créanciers.

Choix libre d'une devise de référence

Dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, l'épargnant peut choisir une devise autre que l'Euro [Dollar, Livre sterling, Franc suisse ou Yen], ce qui peut être particulièrement intéressant en cas d'expatriation ou lorsqu'on veut se protéger des aléas de la zone Euro en épargnant une partie de son patrimoine dans une monnaie différente. Dans ce cas, les opérations de virements, de rachats et de transmission du capital se font dans la devise choisie.

Une formule pour optimiser au mieux sa fiscalité

Au Luxembourg, la neutralité fiscale signifie que c'est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur qui s'applique au contrat. C'est la raison pour laquelle les contrats d'assurance-vie luxembourgeois sont établis sur-mesure afin de prendre en compte les aspects juridiques et fiscaux du pays où l'épargnant réside et où il est imposé. Pour un résident français, le contrat luxembourgeois a donc les mêmes avantages fiscaux qu'un contrat d'assurance-vie ouvert en France, y compris concernant l'exonération fiscale des plus values réservées aux contrats de plus de huit ans.

Lorsqu'une succession est ouverte, deux possibilités sont à distinguer :

pour les cotisations versées avant l'âge de 70 ans, le plafond de l'exonération des droits de succession est de 152.500 euros par bénéficiaire dans la succession [au-delà de ce montant l'impôt est de 20% jusqu'à 700.000 euros, la dernière tranche est de 31,25%],

pour les versements effectués après 70 ans, seule la fraction des versements excédant 30.500 euros est soumise à l'impôt, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires.

La gestion du contrat sous mandat, une liberté pour un meilleur rendement

La gestion du contrat d'assurance-vie luxembourgeois peut être placée sous mandat, ce qui libère le souscripteur de toute préoccupation financière.

A cet effet, deux outils ont été créés : le fonds interne dédié [FID], qui permet à un épargnant de confier la gestion de son contrat à une banque [ou un Asset Manager], et le fonds interne collectif [FIC], qui est une autre alternative destinée à une personne morale, à un souscripteur en tant que personne physique ou encore à une famille. Ces fonds sont régis par le Commissariat aux Assurances.

Dans ces formules, le suivi des évolutions des marchés financiers, les stratégies de placement et le choix des fonds sont toujours modifiables en cours de contrat. A noter : l'accès à ces véhicules d'investissement est lié à une valeur minimale du portefeuille.

Les avantages indéniables de l'assurance-vie luxembourgeoise

Les épargnants qui souhaitent un excellent niveau de protection de leurs actifs seront d'abord sensibles aux atouts réels de la situation du Grand-Duché : stabilité politique et sociale, santé économique, rigueur juridique en affaires et localisation géographique idéale pour la bonne connaissance des marchés européens.

D'autres arguments sont également à considérer :

le fait de pouvoir placer une partie de son patrimoine en dehors de l'Hexagone présente un avantage en termes de diversification de son portefeuille, tout comme le choix d'une devise différente de l'Euro,

pour les particuliers, l'assurance-vie luxembourgeoise est un accès facile à une gestion financière plus souple et plus diverse, ce qui n'est pas le cas en France, mais encore faut-il en avoir les moyens,

en matière de fiscalité, les avantages fiscaux sont strictement les mêmes que ceux du pays de l'épargnant.

Althos Luxembourg, un site internet de confiance

Maxime Defasy ajoute : « Pour garantir des performances optimales et réduire les risques, nous tenons à appliquer avec rigueur quatre principes de base : diversifier les allocations luxembourgeoises sur l'ensemble de nos classes d'actifs, informer en toute transparence nos clients concernant les décisions d'investissement effectuées par Althos, enfin les associer à la gestion de conviction à long terme mise en place au Cabinet et les avertir lorsque de bonnes opportunités se présentent sur le marché ».

Aujourd'hui, Althos Patrimoine gère 400 millions d'euros d'actifs conseillés et son offre de contrats d'assurance-vie luxembourgeois est la plus complète du marché.

A noter : le site www.althos-luxembourg.com permet de comparer l'ensemble des contrats du marché et de demander des simulations d'investissement en quelques clics seulement.