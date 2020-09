Améliorer la relation client : comment faire ?

Améliorer la relation client : comment s'y prendre ?

Bien connaître ses clients

Pour améliorer la relation client, il faut tout d'abord avoir une bonne connaissance de sa clientèle. C'est un point incontournable dont doit tenir compte le service client. Connaître un client, ce n'est pas seulement savoir ce qui lui plaît, mais aussi savoir anticiper ses envies pour mieux s'y adapter. La relation client est appelée à être évolutive. Elle est en constante mutation dans l'unique but d'apporter une expérience agréable aux consommateurs. Il faut donc être particulièrement attentif aux indices de satisfaction, tout en sachant identifier les motifs de mécontentement.

Miser sur la réactivité

Améliorer la relation client, c'est aussi savoir gérer les clients insatisfaits. Dans ce cas, la principale difficulté réside dans la capacité à les reconnaître. Pour y arriver, l'entreprise doit mettre en place un plan de veille qui lui permette de traquer les commentaires ou les contenus qui la mentionnent. Ainsi, elle peut réagir en temps réel en apportant des réponses aux clients. La réactivité est très bien vue, non seulement par les consommateurs, mais aussi par d'éventuels prospects. L'entreprise soigne donc par la même occasion son image de marque auprès de sa communauté.

La présence sur les réseaux sociaux

Il est difficile d'améliorer la relation client sans mettre le digital à contribution. En dehors du site internet qui permet de véhiculer l'image de l'entreprise, cette dernière se doit d'affirmer sa présence sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas seulement d'y faire la promotion de ses services ou de ses produits, mais aussi d'être présent pour ses clients. Laisser des questions sans réponse est la meilleure façon de perdre des clients. Facebook, Twitter, Instagram font partie des réseaux sociaux par lesquels se nouent et se développent des contacts avec les clients et les prospects. Ces canaux constituent aussi un tremplin pour améliorer la relation client au travers d'échanges participatifs. Il est important de donner l'opportunité aux clients de s'exprimer et de donner leurs avis sur les services, les produits ou l'expérience client. La marque aura ainsi accès à des données qui lui permettront d'identifier divers axes de progression et d'amélioration.

Externaliser son service client

Plus une entreprise grandit et plus la gestion du service client en interne devient délicate. Pour ne pas se retrouver débordé et surtout pour assurer un service clientèle de qualité, il est toujours de bon ton d'opter pour l'externalisation. Qu'est-ce que cela apporte concrètement ?

En clair, c'est un moyen plutôt pratique d'améliorer la relation client en s'associant avec un professionnel. L'un des exemples les plus parlants est celui des services d'assistance téléphonique. Ces prestataires ont la capacité de répondre aux interrogations des clients à propos des produits ou des services d'une marque. Si un client a du mal à trouver le numéro de téléphone, l'adresse mail ou un quelconque moyen d'entrer en contact avec une entreprise, il peut s'adresser au service d'assistance téléphonique qui lui transmettra les informations dont il a besoin. Par ce moyen, l'entreprise a plus de facilité dans la gestion de sa relation client à distance.

En outre, l'IA (intelligence artificielle) peut aussi fournir un service à la clientèle tel que chatbot.