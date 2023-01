Assurance vie : pourquoi choisir la gestion pilotée pour son investissement ?

Bien comprendre la notion de gestion pilotée

Vous souhaitez tenter de dynamiser un placement, mais n'avez pas le temps de vous en occuper ? Sachez que les épargnants peuvent à présent profiter d'une solution plus simple pour gérer leurs investissements. Entre le fait de comprendre la notion des placements et des supports (actions, monétaire, obligataire), la surveillance de l'évolution des marchés et le suivi de contrat, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver en tant que non initié. Dorénavant, vous pouvez déléguer toutes ces tâches à un spécialiste.

La gestion pilotée consiste simplement à confier à un courtier comme Sicavonline ou à votre assureur, la gestion de votre contrat d'assurance vie. En tant que professionnel du domaine, ce dernier est en mesure de garantir une répartition selon votre profil entre les différents supports. Notez que Sicavonline vous offre la chance de profiter d'une gestion pilotée ETF* (Exchange Traded Fund) tenant compte des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Une grande variété de stratégies durables est ainsi offerte par les supports employés.

Le professionnalisme de l'expert qui s'occupe de votre gestion pilotée sera très important dans la réussite de votre projet. Sicavonline s'est associé à la FinTech Active Asset Allocation qui se distingue par ses algorithmes d'investissement et un ensemble de technologies évoluées. Les modèles développés par AAA, initialement réservés aux investisseurs institutionnels, sont désormais accessibles aux particuliers.

Quel est le fonctionnement de la gestion pilotée en assurance vie ?

Comme précisé, le professionnel en charge de l'allocation du contrat de l'investisseur reste attentif à tout changement qui s'opère sur les marchés financiers et effectue les arbitrages essentiels. Au préalable, un questionnaire est remis à l'épargnant pour mieux s'enquérir de son profil, de son appétence au risque et de ses préférences. Grâce aux réponses qui seront soumises, on peut déterminer le niveau de risque que cet épargnant est prêt à courir. Voici les trois grands niveaux de risque possibles : risque, moyen, élevé.

On peut ainsi retrouver différents types de profils, partant du profil défensif au profil offensif.

Gestion pilotée, combien cela coûte-t-il ?

Selon le type de contrat et le gestionnaire à qui vous avez affaire, le coût de la gestion pilotée peut varier. Elle n'est presque jamais gratuite, même si elle n'est pas très onéreuse non plus. En moyenne, le prix de la gestion pilotée varie entre 0,30 et 0,40 % de l'encours qui est placé. Mais, de façon concrète, elle va de 0,10 % à 1 %.

En somme, la gestion pilotée permet aux détenteurs d'une assurance vie de pouvoir confier la gestion de leur contrat à un professionnel, afin de gagner du temps et de s'épargner tous les grands efforts pour acquérir les connaissances nécessaires pour une gestion complète et efficace de leur assurance vie.

Les supports en unités de compte présentant un risque de perte en capital, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, qui peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers.

*Fonds dont l'objectif est de répliquer les variations d'un indice à la hausse comme à la baisse et qui présente un risque de perte en capital.