Atayen révolutionne le marché de la transaction publicitaire

Des transactions facilitées

En essor depuis quelques années, les crypto-monnaies permettent de réaliser des transactions internationales sans aucun frais de change ni frais bancaires. De quelques centimes à des centaines de milliers d'euros, les échanges se font gratuitement et quasi instantanément. « Véritable atout pour un marché, une crypto-monnaie peut également intégrer des fonctionnalités avancées favorisant des transactions sécurisées et rapides. En créant le SaTT, notre objectif est d'apporter plus de fluidité et d'efficacité au marché de la transaction publicitaire » explique Gauthier Bros, co-fondateur d'Atayen.

Une cryptomonnaie dédiée

Créé en 2008 par Stéphanie Clément et Gauthier Bros, Atayen, spécialiste des applications Facebook à destination des pages entreprises, a lancé une ICO, Initial Coin Offering en 2018 afin de créer une nouvelle crypto-monnaie, SaTT. « Les crypto-monnaies ont prouvé leur efficacité notamment l'Ethereum, qui permet de créer des sous-monnaies telles que SaTT. » Dédiée au secteur des échanges publicitaires, SaTT a pour objectif de révolutionner le monde de la publicité, un marché qui s'élevait en 2017 à plus de 247 milliards de dollars.

Un wallet pour échanger

Afin de faciliter les échanges, Atayen a également créé le Wallet, un portefeuille électronique à destination des acteurs de la publicité sur Internet. « Le Wallet ? Il fonctionne tel le Paypal de la crypto-monnaie et facilite les échanges avec les amis et les membres de son réseau. Notamment via Facebook, qui est notre cœur de métier à la base ». Un wallet, qui a la particularité d'éviter d'avoir à configurer une longue suite de chiffres, peut être rattaché à plusieurs devises ou bien à une seule. Celui développé par Atayen est, quant à lui, un outil performant d'échange de devises.

Alors que de plus en plus de transactions se font en crypto-monnaies, en particulier dans le domaine des services aux entreprises et de l'immobilier, Atayen poursuit ses efforts d'innovation et de développement au service de ses clients et de sa communauté.

Contact :

ATAYEN

www.atayen.us

www.iframe-apps.com