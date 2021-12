Beyonds, l’agence web spécialiste des sites e-commerce

L'agence spécialisée dans la création de sites e-commerce sur-mesure

Quand Eddy SAMY et Alexandre BRU montent leur agence web Beyonds en 2018, ils ont à cœur de partager leur propre vision du web. Une vision articulée autour de l'expertise technique et de l'accompagnement.

Car les fondateurs de Beyonds ont tous les deux un profil technique. Ils étaient lead développeurs dans une agence digitale avant de créer leur propre entreprise. Avec Beyonds, qui veut dire « au-delà », leur ambition est d'aller plus loin dans le processus de réflexion et d'accompagnement des e-commerçants qui leur font confiance.

Aujourd'hui, Beyonds c'est une équipe d'une dizaine de salariés, ayant chacun des compétences pointues dans un aspect bien précis de l'e-commerce : création des sites web, paramétrage technique, maintenance, développement, webdesign, SEO, branding, etc. Beyonds propose des projets personnalisés qui s'inscrivent dans la durée.

L'intérêt d'être accompagné par une agence e-commerce

Dans le business en ligne, la moindre décision relative au site internet impacte directement le volume de vente. Il ne faut donc pas faire l'erreur de concevoir son site e-commerce comme un simple site vitrine. Qu'on se le dise : le site web d'un e-commerçant est son meilleur outil. C'est grâce à lui qu'il va pouvoir attirer, séduire et fidéliser une clientèle.

Mais prendre les bonnes décisions sur le web implique d'être formé et d'avoir un large panel de compétences (techniques, marketing, etc.). Si ce n'est pas votre cas, il est fortement conseillé d'être aidé et accompagné par des professionnels du métier. Une agence spécialiste des sites e-commerce, comme Beyonds, saura répondre à vos interrogations et faire les bons choix. Elle sera également à vos côtés pour gérer les problématiques techniques qui surgiront avant, pendant et après la création du site web.

La valeur ajoutée de l'agence Beyonds

L'équipe Beyonds agit à plusieurs niveaux d'un site e-commerce, avec des objectifs bien précis :

Augmenter la visibilité en ligne du site en question

la visibilité en ligne du site en question Accroître ses taux de clic grâce à un webdesign optimisé

ses taux de clic grâce à un webdesign optimisé Favoriser la meilleure expérience utilisateur possible

la meilleure expérience utilisateur possible Booster le chiffre d'affaires de l'e-commerçant en augmentant ses volumes de vente

Ayant l'ambition de devenir l'agence e-commerce incontournable, Beyonds travaille sur les technologies les plus utilisées sur le marché : PrestaShop, Shopify, Symfony et WordPress. Le choix du CMS est là pour répondre précisément aux enjeux et aux besoins de chaque client.

C'est cette capacité à écouter et à comprendre les attentes des e-commerçants qui distingue l'équipe Beyonds. La réputation de l'agence web dépend essentiellement de la confiance portée par ses nombreux clients.

Une agence web qui voit loin

Forte de cette confiance accordée par ses clients et par ses salariés, Beyonds souhaite consolider sa mission de conseil et d'accompagnement des principaux acteurs du e-commerce. C'est déjà le cas avec des entreprises leaders sur différents secteurs d'activité, comme Dalloyau Paris, CDG Express, Simmons ou Orlinski Shop.

Pour Beyonds, c'est la crédibilité technique et la transparence qui font toute la différence dans le choix d'un partenaire. Pour conforter son positionnement et poursuivre sa croissance, l'agence e-commerce s'appuie sur ses deux atouts :

L'expertise : L'équipe Beyonds rassemble des profils complémentaires très expérimentés afin d'accompagner au mieux les e-commerçants. Elle est donc en mesure de prendre en charge des projets complexes en toute sérénité, tout en anticipant les enjeux techniques dès les premières étapes du projet web.

L'équipe Beyonds rassemble des profils complémentaires très expérimentés afin d'accompagner au mieux les e-commerçants. Elle est donc en mesure de prendre en charge des projets complexes en toute sérénité, tout en anticipant les enjeux techniques dès les premières étapes du projet web. L'accompagnement : En accompagnant et conseillant ses clients dès le début de leurs projets, Beyonds part sur des bases de travail solides. Ces bases sont ensuite renforcées tout au long des étapes qui suivent grâce à une large gamme de services sur-mesure : optimisation technique, stratégie de référencement, évolution corrective, migration des données, etc.

Une agence web spécialiste des sites e-commerce se positionne donc comme un partenaire-clé du succès d'un e-commerçant. Avec Beyonds, les créateurs de business en ligne sont écoutés, compris et conseillés pour vendre au mieux leurs produits et leurs services sur la toile. Choisir Beyonds, c'est bénéficier de stratégies web adaptées à vos enjeux et ayant fait leurs preuves. Vous pouvez alors vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux, votre core business, et regarder les ventes de votre site e-commerce décoller toujours plus loin.