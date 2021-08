Bien choisir son assurance habitation

Qu'est-ce que l'assurance habitation ?

L'assurance habitation regroupe les garanties des dommages qui pourraient survenir dans le cadre de l'occupation d'un logement. Elle permet à l'assuré d'être personnellement indemnisé pour les dégâts constatés sur ses biens (les locaux d'habitation et leur contenu), mais aussi d'indemniser les victimes (titulaire ou cotitulaires du contrat d'habitation) d'un sinistre causé par les biens assurés. Dans le premier cas, le souscripteur reçoit dans son assureur une compensation pour ses biens endommagés tandis que, dans ce second cas, une somme d'argent à hauteur du préjudice subi est versée aux victimes par la compagnie d'assurance comme dédommagement.

La souscription d'une assurance habitation est une obligation légale pour les locataires de maison ou d'appartement non meublé. Pour ce profil d'occupant, la disposition se limite au dédommagement des tierces personnes touchées par un sinistre dans le domicile de l'assuré. Mais l'assurance habitation est aussi obligatoire pour les copropriétaires et doit au minimum garantir leur responsabilité civile envers la copropriété, les voisins et tiers, ainsi que les éventuels locataires. Quant aux propriétaires, ils ne sont pas tenus d'assurer leur logement, même si cela est utile.

Les garantes couvertes par l'assurance habitation

Dans le cadre de l'occupation d'un logement, les risques peuvent varier selon le profil de l'habitant. Voilà pourquoi il faut bien choisir les garanties qui seront couvertes par votre assurance habitation. On distingue des garanties de base qui sont directement incluses dans le contrat d'assurance, car obligatoires, et des garanties optionnelles qui peuvent être ajoutées en fonction de la situation de l'assuré.

Parmi les garanties de base, on distingue la responsabilité civile vie privée qui permet de couvrir l'assuré, sa famille, ses biens et ses animaux de compagnie pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés sur un tiers. Les autres garanties de base permettent de protéger le logement de l'assuré. Il s'agit de :

La garantie dégâts des eaux ;

La garantie incendie ;

La garantie bris de glace ;

La garantie vol ;

La garantie catastrophe naturelle.

Quant aux garanties optionnelles, elles sont notamment utiles pour les biens endommagés dont la réparation ou le remplacement pourrait engendrer des frais importants. Il s'agit entre autres de la garantie piscine pour les accidents autour et le dysfonctionnement des équipements, de la garante d'entretien électroménager pour les dommages sur les équipements électroménagers, et de la garantie animaux de compagnie spécialement dédiée aux chiens de catégories 1 et 2 ainsi qu'aux animaux exotiques. Par ailleurs, certaines compagnes d'assurance peuvent aussi proposer des garanties d'assistance qui seront intéressantes en amont d'un sinistre : gardiennage du domicile vulnérable, dépannage rapide pour un problème de serrurerie ou de gaz par exemple.

Les points à surveiller pour bien choisir son assurance habitation

Pour bien choisir votre contrat d'assurance habitation, vous devez prendre en compte :

Les garanties couvertes qui doivent être les plus utiles ou obligatoires ;

Les exclusions de garanties ;

La valeur de vos biens immobiliers ;

Le plafond d'indemnisation ;

Le coût des franchises à payer ;

Les délais de carence ;

Le montant des cotisations ;

Les autres conditions générales et particulières.

Avant la signature de votre contrat d'assurance habitation, assurez-vous d'avoir compris chacune de ces informations afin de ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard. Par ailleurs, pour faire des économies et alléger votre facture, n'hésitez pas à comparer les offres de différentes compagnies d'assurance au moyen d'un comparateur d'assurance habitation.