Binck.fr présente sa nouvelle assurance vie

Quel est le bilan de Binck.fr pour l'année 2018 ?

2018 est une bonne année pour Binck.fr, succursale française de BinckBank. Nos résultats sont en croissance tant au niveau de Binck.fr que de BinckBank. Au 3ème trimestre le nombre de transactions réalisé est en hausse de 29% en Europe et notre résultat net est en forte hausse par rapport à 2017. La France participe activement aux bons résultats de Binck au niveau du groupe. Le premier semestre 2018 est le meilleur semestre depuis 5 ans en termes d'acquisition clients et le meilleur semestre depuis 3 ans pour le nombre de transactions réalisées. Nous sommes aujourd'hui un réel relai de croissance pour le groupe et cela est possible grâce à une offre compétitive et fiable mais également grâce à l'engagement et la bienveillance de nos équipes pour apporter le meilleur service possible à nos clients. Nous avons été fiers d'ailleurs d'être élu service client de l'année 2019 pour la seconde année consécutive, dans la catégorie Bourse en ligne.

Pourquoi avoir lancé une offre d'assurance vie ?

En accord avec la stratégie de développement du groupe BinckBank, nous souhaitions développer notre gamme de produits d'investissements à destination de nos clients actuels et toucher une cible plus large : l'assurance vie est le placement préféré des français ! Mais il ne s'agissait pas de proposer une offre comparable aux offres classiques. Nous avons souhaité nous démarquer et faire de Binck Vie une offre d'assurance vie différente et adaptée aux besoins de nos clients, en travaillant activement avec Generali Vie et notre fintech Binck Forward (ex Pritle) afin de proposer une gestion sous mandat innovante et individualisée.

Quelle est la particularité de l'offre Binck Vie ?

Nous souhaitons que pour la première fois sur le marché de l'Assurance Vie, les deux modes de gestion (à savoir une gestion libre et une gestion sous mandat) au top de l'innovation et de la qualité, soient accessibles au sein d'un même contrat.

Notre objectif est de fournir une gestion libre en ligne du même niveau que le service fourni pour nos comptes de trading (CTO ou PEA). Par exemple, nous donnerons accès à nos clients à plus de trente actions en direct sans frais supplémentaires, là où les autres contrats facturent des frais supplémentaires. Pour l'instant une trentaine de titres du CAC40 sont disponibles. Notre outil VIGIE va également dans cette direction, en surveillant les déviations des portefeuilles de nos clients et en les alertant dès lors que le contrat s'éloigne trop de l'objectif initial.

La deuxième jambe de Binck Vie est une gestion sous mandat, réellement individualisée, où l'allocation des supports est déterminée à la fois en fonction du dynamisme que l'épargnant souhaite apporter au rendement de son épargne, ainsi qu'à son horizon de placement. A mesure que cette dernière se rapproche de son terme, les actifs de l'épargnant seront placés sur des supports de moins en moins volatiles, de sorte à sécuriser son patrimoine. Cette allocation est déterminée par le robo advisor Binck Forward, issue d'une fintech rachetée par BinckBank en mars 2017. Les investissements sont réalisés en support ETF (Trackers), afin de limiter les coûts portés par l'investisseur.

A qui s'adresse votre offre ?

Notre offre s'adresse à tous les épargnants qui souhaitent valoriser leur capital quel que soit leur niveau de connaissance financière. Nous leur proposons des solutions adaptées à leur profil d'épargnant ainsi qu'au dynamisme qu'ils souhaitent apporter à leur épargne en fonction de leur horizon de placement. Nos clients ont le choix entre une gestion libre pour les investisseurs les plus aguerris et une gestion sous mandat pour ceux qui souhaitent déléguer la gestion de leur contrat.

Quels sont les tarifs appliqués ?

L'assurance vie en ligne que nous proposons fait partie des plus compétitives du marché avec aucun frais d'entrée/sortie, de versement et d'arbitrage. Les frais de gestion pour les fonds euros et les unités de comptes sont de 0,75% /an. Aucuns frais supplémentaires facturés pour les titres vifs (actions en direct).

Pour la gestion sous mandat, il faut rajouter 0,75% sur la part investie en Unités de compte soit un tarif total maximum pour les clients les plus agressifs de 1.5%.

Nous proposons également diverses offres promotionnelles pour accompagner le lancement de Binck Vie.

Pouvez-vous nous parler des ambitions de Binck.fr pour l'année prochaine ?

Nous souhaitons continuer de développer l'ensemble de nos services et produits financiers pour toujours mieux répondre aux besoins croissants de nos clients. Aussi bien en améliorant continuellement nos offres et nos outils en ligne, qu'en conservant et développant un haut niveau de qualité quant au traitement des demandes de l'ensemble de nos clients particuliers, et, pourquoi pas, des professionnels de la gestion de patrimoine.