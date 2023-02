BLACK TIGER, leader de la Master Data Platform, lève 14,5 millions d’euros

L'éditeur de logiciel Français a créé la première « Master Data Platform » en 2015.

L'objectif de cette technologie est de simplifier l'usage de la data pour les entreprises.

Pourquoi utiliser la Master Data Platform ?

Cette plateforme offre aux entreprises la possibilité de collecter, stocker, analyser et exploiter efficacement tout type de données, ce qui leur permet d'améliorer leurs expériences utilisateurs techniques et métier pour leur permettre, in fine, d'augmenter leur revenu.

Facile à installer et compatible avec tous les systèmes, elle garantit la conformité au RGPD de manière innovante et unique. Elle embarque nativement dans sa technologie la compétence des experts de la data. Elle a la capacité à traiter des données issues de n'importe quelles sources et de rendre effective la Data Virtualization.

L'évolution du marché quant a l'exploitation de la donnée

Les technologies avancent plus vite que les mentalités.

Les métiers tentent d'utiliser les données de leur entreprise de leur côté et avec leurs propres moyens, l'IT tente de satisfaire les métiers pour l'exploitation de ces mêmes données. Tout cela dure depuis quelques décennies sans satisfaire ni les uns, ni les autres. La promesse du Big Data n'a toujours pas été tenue.

L'une des bonnes manières de traiter ces difficultés réside dans la réunion de l'innovation technologique et de l'expertise de la donnée. Ceci constitue l'ADN de Black Tiger.

L'historique IT, révolution ou mutation ?

Les entreprises aujourd'hui ont conscience de l'obligation qu'elles ont à être de plus en plus digitales. C'est éminemment plus facile à dire qu'à faire, notamment parce qu'elles ont toutes un historique IT et organisationnel lourd. Certaines d'entre elles ont tenté d'y remédier en créant un environnement digital tout neuf dans les Clouds, coupé du Legacy.

Black Tiger ne prône, ni une évolution, ni une révolution mais une mutation technologique de l'entreprise utilisant le Legacy sans en subir ses contraintes.